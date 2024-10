A horas de presentar su candidatura, Quintela pidió "proteger" a Kicillof: "Es la única alternativa"

Cotizaciones relacionadas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que su par bonaerense, Axel Kicillof, es "único que le queda" tanto al peronismo como "a los argentinos" como alternativa, en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la Presidencia del Partido Justicialista (PJ).

"Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos", lanzó Quintela en declaraciones radiales.

En relación con la no definición de Kicillof, cuestionada por el kirchnerismo, sostuvo: "Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no genere ningún tipo de suspicacia".

"Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas", agregó.

En declaraciones a Radio Mitre, el riojano confirmó su candidatura y afirmó que trabaja a contrarreloj para presentar la lista antes que venza el plazo este mismo sábado.

"Estamos ultimando los detalles para presentar el lista. Lamento mucho esta situación, pero sí creo que es necesario, es imprescindible un poco bajar los tonos porque nos necesitamos mutuamente, se requiere luego del proceso electoral, genera un espacio para fortalecer al peronismo", señaló sobre la interna.

"El peronismo tiene que empezar a estar a la vanguardia de la resistencia que tiene que haber sobre este gobierno, que avanza sobre los derechos de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría absoluta de los ciudadanos, y tenemos que pararlo de alguna manera", agregó.

CFK, acompañada de Mayans y Corpacci

Cristina Fernández de Kirchner presentó el viernes la lista con la que competirá por la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

La ex mandataria estará al frente de la agrupación "Primero la Patria", que ya fue oficializada ante la Junta Electoral, y estará secundada por: