La economía tras la derrota en las PASO: la estrategia para recuperar votos y los riesgos

Tras el golpe de las PASO 2021, los analistas esperan que el Gobierno mantenga la presión sobre el gasto público para mejorar el resultado en las legislativas de noviembre, aunque de forma "controlada".

Los analistas prevén que la inflación pueda acelerarse hasta fin de año con necesidades de financiamiento que hoy ya vaticinan más emisión monetaria, que se suma a la tensión cambiaria.

"A pesar del esfuerzo en materia fiscal, el taxi sigue corriendo", planteó el jefe de estrategia de Cohen, Martín Polo . Uno de los puntos que se mira con preocupación es el de las necesidades de financiamiento del Tesoro y el impacto de la emisión si el Gobierno refuerza el gasto para las elecciones de noviembre . "Entre agosto y diciembre vamos a superar los $ 1,2 billones". La mayoría de las necesidades financieras se acumula hacia fin de año.

Los resultados de julio y agosto cerraron con asistencia del BCRA pero "no va alcanzar hasta fin de año" porque las disponibilidades de adelantos transitorios y de utilidades suman $ 960.000 millones. Para financiar el resto del déficit, el Gobierno recurrirá a la emisión monetaria. "Seguimos alertando sobre la debilidad de esta paz cambiaria", indicó Polo.

Para los economistas de LCG Guido Lorenzo y Melisa Sala , el resultado de las PASO 2021 para el oficialismo "obligará a hacer un cambio de actitud", que puede llegar por la vía de cambios en el gabinete o la política económica. Puede haber un llamado al diálogo, lo que beneficiaría el acuerdo con el FMI, o una radicalización si se impone el kirchnerismo en la interna del Frente de Todos.

impulso al consumo

Es probable que el Gobierno "intente reanimar fuertemente la economía de cara a noviembre" . Pero los economistas no ven al Tesoro con la posibilidad de ofrecer más incentivos para impulsar el consumo. "Seguirá siendo algo controlado", remarcan.

"El plazo es corto y el riesgo de inestabilidad cambiaria supera al beneficio que pueda tener en la actividad. El dólar difícilmente retroceda con fuerza", agregaron.

El economista y director de EPyCA, Martín Kalos , recordó que "los efectos de una PASO no son los mismos que de las generales. Pero una sorpresa tan grande en este caso puede generar más volatilidad, e incluso sobre reacciones iniciales por parte de quienes van a querer anticipar este resultado para las generales".

Para el Gobierno es una alerta de que tiene un rumbo que cambiar o mejorar. Debería entonces haber cambios, o al menos empezar a implementar mucho de lo que se anunció o prometió pero quedó sin avances hasta acá. Necesita mostrar que puede hacer las cosas distinto", indicó Kalos.

Este miércoles, el ministro de Economía Martín Guzmán se concentrará en la presentación del Presupuesto 2022, que será enviado el miércoles al Congreso, donde habrá una reducción del déficit fiscal contra el 4,5% del PBI previsto para este año y una inflación del 34%. Los privados estiman un crecimiento de 2,6% para el año próximo y esperan las definiciones sobre cómo achicar el gasto: cuál será la evolución de los subsidios y, por ende, quién ganó la interna en el Gobierno.

Los economistas anticipan que la inflación podría volver a acelerar hacia fin de año, mientras que el Gobierno aspira a que se vaya acercando al 2% mensual . El dato de inflación de agosto se conocerá el martes y estará por debajo del 3% según anticipó Guzmán.



FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El condimento extra es la negociación con el FMI, con acuerdo esperado para marzo por el mercado. Un sector del Gobierno coincide en no apurar la negociación. El nivel de reservas en el Banco Central será clave para el ritmo de la negociación y el Fondo recomienda no intervenir a menos que sea para evitar una situación desestabilizante.

El miércoles de la próxima semana el Gobierno deberá pagar u$s 1.800 millones en capital al FMI por el programa Stand-By de 2018 . Será un golpe amortiguado por los u$s 4.334 millones en Derechos Especiales de Giro que llegaron en agosto, pero la carga de vencimientos en dólares hasta marzo no llega a cubrirse con esos fondos.

La búsqueda de consensos puede mejorar la posición a los ojos del Fondo. Pero si se radicaliza el Frente de Todos, en tanto, la negociación con el FMI podría endurecerse. De todas formas el tiempo corre y el Club de París, con el que Martín Guzmán llegó a un 'entendimiento' sobre la deuda de este año, instó a cerrar el acuerdo con el Fondo antes de fin de año.