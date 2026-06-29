El dólar presenta una cotización de 17.48 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 29 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.56 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

En la última semana, el Dólar mostró una leve apreciación de 0.55%, mientras que en el último año registró una variación de -6.84%, reflejando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una leve tendencia alcista: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso, con una racha de tres subidas consecutivas a mitad de período y mayor alternancia al final, por lo que cerró por encima del nivel inicial.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.83%, superior al 7.60% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 en comparación con los días anteriores. Esto indica que en los últimos días ha habido un incremento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría cambiar en el futuro cercano. La tendencia positiva del Dólar podría verse afectada por factores económicos y políticos que impacten su cotización.

En resumen, aunque la tendencia actual es positiva, se deben monitorear las variables externas que podrían influir en su comportamiento a corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.