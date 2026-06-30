Este miércoles 1 de julio, a las 17:00 (hora Argentina), el escenario será el estadio Seattle, donde Senegal y Bélgica se medirán por una plaza en los octavos de final del Mundial 2026.

El enfrentamiento entre estas dos naciones promete ser uno de los más emocionantes de la etapa de eliminación directa. Bélgica, que terminó como líder del Grupo G, busca redimirse después de un decepcionante Mundial en Catar 2022, mientras que Senegal, campeón africano, ha llegado a esta fase como uno de los mejores terceros clasificados, decidido a continuar su andar en el torneo.

Los Diablos Rojos comenzaron su andadura en el Mundial con un 1-1 ante Egipto, luego un empate sin goles contra Irán, culminando su grupo con una aplastante victoria de 5-1 sobre Nueva Zelanda, lo que les aseguró el primer puesto en su grupo.

La mejor actuación histórica de Bélgica en los mundiales data de 2018, donde obtuvieron el tercer lugar tras derrotar a Inglaterra 2-0. Además, también alcanzaron la cuarta posición en México 1986, reafirmando su estatus entre las selecciones más tradicionales del fútbol mundial.

Por su parte, Senegal tuvo un comienzo complicado, con una derrota de 3-1 ante Francia y otra de 3-2 frente a Noruega. Sin embargo, lograron revertir la situación con una abultada victoria de 5-0 sobre Irak, lo que les permitió avanzar a esta fase.

Desde su aparición en 2002, los Leones de la Teranga han superado la fase de grupos en dos de sus tres participaciones mundialistas. Su mejor desempeño fue alcanzar los cuartos de final en 2002, mientras que en Catar 2022 llegaron a los octavos.

Históricamente, Bélgica y Senegal se han encontrado una vez, en un amistoso celebrado el 21 de mayo de 2002 en Osaka, que terminó en empate 1-1.

Horarios del partido por país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas