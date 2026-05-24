Este domingo 24° de mayo a las 15:30, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de una definición apasionante: River Plate y Belgrano juegan la final del Torneo Apertura 2026.

El duelo consagrará al primer campeón del año en el fútbol argentino. Además otorgará cupo directo a la Copa Libertadores 2027 y le permitirá al ganador acceder al partido único por el título de la Supercopa Argentina, ante el campeón de la Copa Argentina.

El vencedor también dará la posibilidad de sumar otra estrella, al clasificarse a la final de la Supercopa Internacional: contra el ganador del Trofeo de Liga.

Dónde ver la final del Torneo Apertura

El encuentro contará con una amplia cobertura televisiva en directo. La transmisión oficial estará a cargo de las señales codificadas de TNT Sports y ESPN Premium.

River fue el primero en asegurar su lugar en la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental. En un encuentro tenso, Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Facundo Colidio para convertir desde los doce pasos y darle la clasificación al equipo de Eduardo Coudet.

El “Millonario” había terminado segundo en el Grupo B con 29 puntos. En octavos eliminó a San Lorenzo por penales tras igualar 2 a 2 y luego dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata con un triunfo 2 a 0 en cuartos de final.

Coudet busca levantar su primer título como DT de River.

Belgrano, por su parte, jugará la primera final de Primera División de su historia. El “Pirata” alcanzó la definición tras superar a Argentinos Juniors en una semifinal dramática disputada en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario gracias al empate agónico de Nicolás Fernández, luego del gol inicial de Facundo Jankoski.

En los penales, el arquero Thiago Cardozo fue clave al contener el remate de Enzo Pérez y permitir que Ramiro Hernández sellara la clasificación cordobesa. Antes, Belgrano había eliminado a Talleres y a Unión de Santa Fe.

Así está el historial en enfrentamientos mano a mano entre River y Belgrano de Córdoba

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.

El primero de estos enfrentamientos se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.

El siguiente mata-mata entre River y Belgrano ocurrió en la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario de 1993, aquel torneo que se realizó para celebrar los 100 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El triunfo en aquella ocasión fue para River, que se impuso por 2-1 y de esta manera avanzó a la gran final, donde caería 3-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El mano a mano más importante en el historial entre River y Belgrano de Córdoba fue en la Promoción 2011. En la ida el equipo cordobés se impondría 2-0 como local gracias a los goles de César Mansanelli y César Pereyra.

En el partido de vuelta, que se disputó en el Estadio Monumental, River se puso en ventaja rápidamente con el gol de Mariano Pavone, pero Belgrano llegaría a la igualdad a través de Guillermo Farré. El momento decisivo se dio promediando el segundo tiempo, cuando el arquero Juan Carlos Olave le atajó un penal a Pavone y terminaría de catapultar la ilusión de los hinchas del “Millonario” para mantener la categoría.

El último mano a mano entre River y Belgrano fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, que terminaría en victoria por 2-1 para el “Millonario”.

Final del Torneo Apertura: ¿quién será el árbitro?

El encuentro tendrá arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. En el VAR estará a cargo Leandro Rey Hilfer.

Formaciones probables para la final del Torneo Apertura

River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.