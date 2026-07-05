En la jornada de mañana, Portugal se medirá ante España en un enfrentamiento muy esperado por la llave 3, que se llevará a cabo en el estadio Dallas desde las 16:00 (hora de Argentina).

La ‘Roja’, bajo la dirección de Luis de la Fuente, llega con el objetivo de alcanzar los ocho mejores equipos del torneo, una hazaña que no logra desde su triunfo en 2010. Por su parte, el equipo de Roberto Martínez busca continuar su marcha hacia la conquista de la Copa del Mundo, un trofeo que aún no está en su palmarés.

De la mano de una actuación brillante, España se confirmó como un firme candidato al título luego de vencer 3-0 a Austria en octavos, con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro. Este triunfo refuerza la moral de los campeones europeos, quienes buscan repetir el éxito de hace más de una década.

Por otro lado, Portugal logró su clasificación tras superar a Croacia con un agónico 2-1 en un partido especialmente reñido. A pesar de que los croatas se adelantaron en el marcador con un gol de Ivan Perisic, Cristiano Ronaldo empató desde el penal y Gonçalo Ramos anotó el tanto que les permitió avanzar. Un gol que fue validado tras revisión por el VAR, el cual anuló otro gol croata en el cierre del encuentro.

Históricamente, Portugal ha tenido actuaciones memorables en la Copa del Mundo, alcanzando el tercer puesto en 1966 y el cuarto en 2006. Una victoria en este partido les acercaría a repetir sus mayores logros en el certamen.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en Copas del Mundo. En Sudáfrica 2010, España se llevó la victoria con un 1-0 en octavos, camino hacia su primer título, mientras que en 2018, en Rusia, protagonizaron un emocionante partido que terminó 3-3.

Resultados recientes de Portugal en la Copa del Mundo

Fase de Grupos: Portugal 1 vs RD Congo 1 (17 de junio)

Fase de Grupos: Portugal 5 vs Uzbekistán 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Portugal 2 vs Croacia 1 (2 de julio)

Resultados recientes de España en la Copa del Mundo

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Horarios del partido por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas