Este jueves 2 de julio, a las 20:00 (hora Argentina), se llevará a cabo un duelo crucial en el Mundial 2026, cuando Portugal se enfrente a Croacia en el estadio Toronto. Ambas selecciones europeas cuentan con un impresionante historial en competencias internacionales y buscarán asegurar su continuidad en el torneo.

La escuadra dirigida por Roberto Martínez logró progresar a esta fase como segundo del Grupo K, tras terminar detrás de Colombia. Portugal inició su trayecto en el torneo con un empate 1-1 ante RD Congo, luego reaccionó con un abrumador 5-0 en su enfrentamiento contra Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante la selección colombiana, quedándose así con el segundo puesto de su grupo.

Por su parte, Croacia, bajo la dirección de Zlatko Dalić, llegó a esta fase tras finalizar en la segunda posición del Grupo L. Su participación comenzó con una caída 4-2 frente a Inglaterra, pero el equipo se recuperó con una victoria por 1-0 ante Panamá y culminó su debut en el torneo al vencer a Ghana 2-1 en la última jornada.

La selección portuguesa aspira a superar su récord de cuartos de final alcanzado en el Mundial anterior, Catar 2022, y sus mejores desempeños fueron el tercer lugar logrado en 1966 en Inglaterra y el cuarto en Alemania 2006. Por su parte, Croacia, que ha sido finalista en Rusia 2018 y terminó tercera en las ediciones de 1998 y 2022, busca extender su racha de clasificaciones consecutivas a la fase eliminatoria, siendo este su octavo Mundial.

En total, Portugal y Croacia se han enfrentado en 9 ocasiones, donde los lusos han tenido el dominio con seis victorias, mientras que los croatas han logrado dos triunfos y no han registrado empates.

Horario Portugal y Croacia, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas