Portugal se prepara para su crucial encuentro contra Uzbekistán, programado para mañana a las 14:00 (hora Argentina), dentro del marco de la segunda fecha del grupo K del Mundial.

Después de un empate 1-1 con la República Democrática del Congo en su debut, los lusos buscan desesperadamente conseguir su primer triunfo en el torneo y reafirmar sus aspiraciones a obtener la cima del grupo. En este choque, el equipo entrenado por Fernando Santos debe superar las dificultades que mostró en su partido inicial, donde un rival bien organizado supo frenar su poderío ofensivo.

Uzbekistán, por su parte, llega tras una derrota 3-1 frente a Colombia. Sin embargo, los asiáticos, dirigidos por Fabio Cannavaro, dejaron muestras de coraje y habilidades en el campo, y esperan encontrar su camino hacia la victoria para seguir en la lucha por un boleto a los dieciseisavos de final.

Este será el primer encuentro en la historia entre ambas selecciones, lo que le otorga un interés particular al partido.

El árbitro del encuentro será Jalal Jayed.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del Mundial es la más amplia de la historia, con 48 selecciones compitiendo. Las selecciones se organizarán en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho terceros mejores, avanzarán a la siguiente ronda.

Fecha y rival de Portugal en su próximo partido del Mundial

Grupo K - Fecha 3: vs Colombia: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Uzbekistán en su próximo partido del Mundial

Grupo K - Fecha 3: vs RD Congo: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horario Portugal y Uzbekistán, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas