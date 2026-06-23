Hoy, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Panamá y Croacia se verán las caras en una importante cita por la segunda fecha del grupo L del Mundial, que se desarrollará en el estadio Toronto.
Ambas selecciones llegan a este encuentro con la necesidad de obtener puntos, ya que fueron derrotadas en sus respectivos partidos iniciales. Su situación es complicada: se encuentran en las posiciones más bajas del grupo y una nueva derrota podría sellar su destino en el torneo, dificultando así sus posibilidades de llegar a los dieciseisavos de final.
Panamá, que en su primer partido sufrió una dolorosa caída ante Ghana con un marcador de 1-0 por un gol en los últimos minutos, busca ahora revertir su suerte. Esta es su segunda experiencia mundialista, tras su participación en Rusia 2018, y saben que deben luchar para mantener sus esperanzas de avanzar.
Por el otro lado, Croacia, dirigida por Zlatko Dalić, vivió un intenso debut en el que empató 2-2 ante Inglaterra antes de ceder ante el ataque británico, terminando el partido 4-2. Aunque el partido fue emocionante, el equipo croata sabe que debe mejorar su rendimiento para poder obtener un resultado positivo esta vez.
Formato del Mundial 2026
La 23ª edición del torneo es la más amplia hasta la fecha, con la participación de 48 selecciones por primera vez. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán los enfrentamientos de eliminación directa hacia el título.
Los equipos que logren clasificar como los mejores terceros se cruzarán con los líderes de los grupos E, G, I, K y L, mientras que los otros tres se enfrentarán a los primeros de los grupos A, B y D, donde estarán los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.
Próximos partidos
Grupo L - Fecha 3: Panamá se medirá ante Inglaterra el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).
Grupo L - Fecha 3: Croacia jugará contra Ghana el 27 de junio a las 18:00 (hora Argentina).
Horarios según país
Argentina: 20:00 horas
Colombia y Perú: 18:00 horas
Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas