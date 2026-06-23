Hoy, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Panamá y Croacia se verán las caras en una importante cita por la segunda fecha del grupo L del Mundial, que se desarrollará en el estadio Toronto.

Ambas selecciones llegan a este encuentro con la necesidad de obtener puntos, ya que fueron derrotadas en sus respectivos partidos iniciales. Su situación es complicada: se encuentran en las posiciones más bajas del grupo y una nueva derrota podría sellar su destino en el torneo, dificultando así sus posibilidades de llegar a los dieciseisavos de final.

Panamá, que en su primer partido sufrió una dolorosa caída ante Ghana con un marcador de 1-0 por un gol en los últimos minutos, busca ahora revertir su suerte. Esta es su segunda experiencia mundialista, tras su participación en Rusia 2018, y saben que deben luchar para mantener sus esperanzas de avanzar.

Por el otro lado, Croacia, dirigida por Zlatko Dalić, vivió un intenso debut en el que empató 2-2 ante Inglaterra antes de ceder ante el ataque británico, terminando el partido 4-2. Aunque el partido fue emocionante, el equipo croata sabe que debe mejorar su rendimiento para poder obtener un resultado positivo esta vez.