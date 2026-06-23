Hoy, a las 14:00 (hora Argentina), Portugal y Uzbekistán se verán las caras en el estadio Houston por la segunda fecha del grupo K del Mundial. Este partido, que marcará el debut histórico entre ambos equipos, es crucial para los europeos que necesitan conseguir su primera victoria mientras que los asiáticos buscan recuperarse de la derrota en su debut.

Portugal, que inició su campaña mundialista con un decepcionante empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, busca mejorar su rendimiento. En su primer partido, se enfrentaron a un rival bien organizado que complicó su juego ofensivo y dejó a los lusos en una situación delicada en la tabla.

Por otra parte, Uzbekistán, que debutó en el Mundial con una derrota 3-1 frente a Colombia, mostró momentos de buen fútbol a pesar de caer. El equipo dirigido por Fabio Cannavaro intentará aprovechar su experiencia en la competición para buscar puntos que los mantengan vivos en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

Ambos equipos se encuentran en una situación en la que no pueden permitirse más errores si desean seguir con posibilidades de clasificación.

El árbitro designado para este encuentro es Jalal Jayed.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del torneo es la más amplia de la historia, con 48 selecciones compitiendo por primera vez. Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos encuentros de Portugal y Uzbekistán

Grupo K - Fecha 3: Portugal vs Colombia el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina).

Grupo K - Fecha 3: Uzbekistán vs RD Congo el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

México, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas