A partir de las 23:00 (hora Argentina), el estadio Guadalajara será escenario de un emocionante encuentro entre Colombia y RD Congo, correspondiente a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.

Con la moral elevada tras su exitoso debut, donde vencieron por 3-1 a Uzbekistán, la selección colombiana buscará aprovechar su posición de privilegio para sumar tres puntos más que les permitan seguir al frente de la tabla. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo saldrá a la cancha con la intención de consolidar su liderazgo y acercarse a la fase de eliminación directa.

Por su parte, el conjunto africano, RD Congo, llega con el ánimo reforzado tras lograr un valioso empate 1-1 contra Portugal en su primer partido. Los Leopardos se han mostrado intrigantes en su disposición táctica, lo que les dará confianza para intentar dar el zarpazo ante un rival de gran potencial como Colombia.

Es importante destacar que este será el primer encuentro entre ambas selecciones en cualquier competición internacional hasta ahora, haciendo de este partido una cita histórica en la contienda mundialista.

El árbitro del partido será Maurizio Mariani, quien se encargará de impartir justicia en el terreno de juego.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del torneo es histórica, ya que es la primera vez que participan 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos encuentros de Colombia y RD Congo

Grupo K - Fecha 3:

Colombia vs Portugal: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

RD Congo vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)

Horario según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas