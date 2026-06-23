El dólar presenta una cotización de 17.41 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 23 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.36 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar subió 1.22%, mientras que en el último año registró -6.65%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días se observó alta volatilidad sin jornadas estables: tras tres caídas iniciales, hubo alternancias y el período cerró con dos alzas consecutivas, dejando un balance parejo entre bajas y subas pero con sesgo levemente alcista al final.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.21%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha aumentado su valor. Esta recuperación sugiere una mayor confianza en el mercado y un posible fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

La tendencia al alza en la cotización del Dólar puede estar impulsada por factores económicos favorables, como un incremento en las inversiones extranjeras y una demanda creciente de dólares en el comercio internacional.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".