La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa “Boxeando por la Paz”, con el que el Gobierno de México impulsará clases gratuitas de boxeo en todo el país. “Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito”, afirmó durante la conferencia matutina. La estrategia contempla que cinco mil boxeadoras y boxeadores profesionales se integren como instructores a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. “Ellos se van a volver maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes”, explicó la mandataria. El programa iniciará el 2 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero en la plataforma oficial. “El objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarnos en la disciplina”, señaló Sheinbaum en redes sociales. Sheinbaum subrayó que Boxeando por la Paz forma parte del eje de Atención a las Causas, con el propósito de prevenir adicciones y violencia. “Da acceso al derecho a la educación física para evitar que se acerquen a las drogas”, puntualizó. El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia, Carlos Torres Rosas, aseguró que “hablar de boxeo es hablar de comunidad, prevención y construcción de paz desde abajo”, destacando que las clases serán gratuitas y se impartirán en gimnasios comunitarios. El programa integrará a pugilistas profesionales al esquema de Jóvenes Construyendo el Futuro, otorgándoles apoyo económico y seguridad social. Según lo informado, los entrenadores recibirán respaldo institucional mientras imparten clases diarias en sus comunidades. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, afirmó que se trata de un esfuerzo sin precedentes. “El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz”, expresó al destacar el alcance nacional. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 28 de febrero en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, mientras que las clases comenzarán el 2 de marzo. “Mente sana en cuerpo sano”, escribió Sheinbaum al invitar a jóvenes de entre 6 y 29 años. Figuras como Isaac “El Pitbull” Cruz y Jacqueline Nava respaldaron la iniciativa. “Es momento de que todas y todos los jóvenes se pongan los guantes por México”, dijo el campeón mexicano, quien calificó el programa como histórico.