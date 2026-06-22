El enfrentamiento entre Marruecos y Haití, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C, se llevará a cabo en el estadio Atlanta a partir de las 19:00 (hora Argentina) el miércoles 24 de junio.

La definición del Grupo C se pone emocionante, ya que Marruecos se encuentra en la segunda posición con cuatro puntos y tiene aún posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Por otro lado, Haití se despide del torneo luego de no haber conseguido puntos y sin opciones de clasificación.

Marruecos comenzó su camino en el torneo con un empate 1-1 ante Brasil y luego logró una crucial victoria 1-0 frente a Escocia, lo que los mantiene en la lucha por avanzar a la próxima fase.

En contraste, Haití llega a este último encuentro tras sufrir una derrota 1-0 ante Escocia y una caída más amplia de 3-0 contra Brasil, por lo que buscarán terminar su participación en el Mundial con un buen sabor de boca.

El árbitro designado para dirigir el partido es Danny Makkelie.

Camino hacia los dieciseisavos de final

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que termine en primer lugar se enfrentará al tercer clasificado de uno de los grupos E, F, G, I o J. El segundo puesto jugará contra el segundo del Grupo A. Además, el equipo que logre avanzar como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla y de las definiciones de los otros grupos.

Horarios de Marruecos y Haití, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas