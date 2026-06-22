Argentina y Austria se medirán este lunes por la segunda jornada del grupo J del Mundial 2026 en el estadio Dallas, a partir de las 14:00 (hora Argentina). Ambas selecciones llegan a este choque con el propósito de consolidar su posición como líderes de la zona.

Argentina inició su andadura en el Mundial de forma contundente al vencer a Argelia por 3-0, con Lionel Messi como protagonista indiscutible al conseguir todos los goles del encuentro. Esta actuación brillante no solo marcó su doble centenario con la albiceleste, sino que también lo igualó en la historia de los Mundiales con el gran Miroslav Klose en la lista de máximos goleadores.

Por su parte, Austria se quedó con los tres puntos en un duelo más complicado ante Jordania, donde logró un 3-1. La escuadra austriaca, liderada por Romano Schmid y con un penal decisivo de Marko Arnautovic, se mostró efectiva a pesar de la resistencia de su rival.

Históricamente, el enfrentamiento entre estas dos naciones ha sido escaso, habiendo jugado solo dos amistosos:

Una impresionante victoria para Argentina por 5-1 en 1980 , donde Diego Maradona dejó su huella en el partido con un triplete.

Un empate 1-1 una década después.

El árbitro que impartirá justicia en este vibrante encuentro será Amin Mohamed Omar.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del torneo representa la más extensa hasta la fecha, incorporando 48 selecciones por primera vez. Estos conjuntos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos partidos

Argentina tiene programado su siguiente partido contra Jordania el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Austria se enfrentará a Argelia en la misma fecha y hora.

Horario según país