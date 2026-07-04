Hoy, a las 14:00 (hora Argentina), el estadio de Houston será el escenario donde se verán las caras Canadá y Marruecos por la llave 2 de los octavos de final del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a esta fase tras superar la fase de grupos y los dieciseisavos. La emoción está al máximo mientras buscan continuar su camino hacia el título y consolidarse entre los mejores ocho del torneo.

Canadá, que hizo historia al avanzar a los octavos por primera vez, logró su clasificación después de una victoria ajustada por 1-0 contra Sudáfrica, gracias a un gol en el último suspiro de Stephen Eustáquio. Dirigidos por Jesse Marsch, los canadienses están viviendo una de sus mejores campañas en una Copa del Mundo, recordando que anteriormente no habían logrado salir de la fase de grupos en sus participaciones de 1986 y 2022.

Por su parte, Marruecos llegó a esta etapa tras una dura batalla. En los dieciseisavos, empataron 1-1 y, tras un emocionante desempate desde el punto penal, se impusieron 3-2 a los Países Bajos. Sus actuaciones sorprendieron en el Mundial anterior, donde llegaron a las semifinales, y esta vez buscan igualar o incluso superar esos logros.

El árbitro asignado para este esperado partido será Michael Oliver.

Resultados de Canadá en el Mundial

Fase de Grupos: Canadá 1 vs Bosnia-Herz. 1 (12 de junio)

Fase de Grupos: Canadá 6 vs Catar 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: Suiza 2 vs Canadá 1 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Sudáfrica 0 vs Canadá 1 (28 de junio)

Resultados de Marruecos en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

Horario Canadá y Marruecos, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas