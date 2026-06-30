Inglaterra se medirá ante RD Congo este miércoles 1 de julio a las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Atlanta, en lo que será un duelo inédito en la competencia.

Los ingleses, tras finalizar la fase de grupos en lo más alto del Grupo L con un total de siete puntos, buscarán continuar su camino hacia el título. Su trayectoria comenzó con un destacado triunfo de 4-2 sobre Croacia, seguido de un empate 0-0 contra Ghana, y culminó con una victoria de 2-0 ante Panamá, asegurando así el primer lugar de su zona.

Por otro lado, la República Democrática del Congo ha hecho historia al avanzar a esta fase de eliminación directa. Su actuación en el Grupo K fue memorable, empezando con un empate 1-1 frente a Portugal, una reñida derrota 1-0 contra Colombia, y finalizaron su grupo con una contundente victoria 3-1 sobre Uzbekistán, asegurando su primera clasificación a octavos en la historia del país.

Históricamente, la selección inglesa ha demostrado ser una potencia en el fútbol mundial, habiendo ganado el torneo en 1966 y alcanzando las instancias finales en varias ocasiones posteriores. En cambio, RD Congo, que solo ha participado una vez anteriormente en un Mundial (1974), regresan con el objetivo de reescribir su historia, en esta ocasión bajo el mando de Fabio Cannavaro.

Este enfrentamiento será el primero entre ambas selecciones en partidos oficiales, lo que añade un plus al ambiente del partido.

Horario Inglaterra y RD Congo, según país

Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas