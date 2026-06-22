El enfrentamiento de la fecha 2 del grupo I del Mundial se lleva a cabo hoy a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio de Filadelfia.

Los equipos llegan a este partido con metas muy diferentes. Francia, guiada por Didier Deschamps, busca reafirmar su posición en la punta del grupo y fortalecer sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Por otro lado, Irak, conocido como los Leones de Mesopotamia, está bajo presión y necesita sumar puntos para no quedar rezagado en la clasificación.

Francia inicia el encuentro con mucha motivación tras su victoria de 3-1 contra Senegal en el partido inaugural, donde, tras un primer tiempo complicado, Kylian Mbappé emergió como figura con un doblete y apoyado por un gol de Bradley Barcolá.

En contraste, Irak comenzó su participación en el mundial con una dura caída ante Noruega, donde perdió 4-1. A pesar de haber logrado igualar momentáneamente el marcador tras un gol de Erling Haaland, no pudo mantener la paridad frente al dominio del equipo europeo.

Este será un encuentro inédito, ya que Francia e Irak nunca se han enfrentado anteriormente, ya sea en encuentros amistosos o competiciones formales.

Drew Fischer ha sido nombrado como árbitro para este encuentro.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del torneo es la más extensa desde su inicio en 1930, con un total de 48 selecciones compitiendo por primera vez.

Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada uno, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias a un solo partido en busca del título.

Próximos partidos

Francia: Grupo I - Fecha 3: contra Noruega, 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

Irak: Grupo I - Fecha 3: contra Senegal, 26 de junio a las 16:00 (hora Argentina).

Horarios según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas