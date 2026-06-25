Esta noche, a partir de las 23:00 horas (hora Argentina, UTC-3), el estadio Los Ángeles será el escenario donde se enfrentarán Turquía y Estados Unidos en el marco de la tercera jornada del grupo D del Mundial.

Estados Unidos llega a este encuentro ya con el primer puesto asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final en el bolsillo. Los norteamericanos cosecharon dos victorias contundentes: en su primer partido, derrotaron a Paraguay 4-1 y en su segundo encuentro se impusieron 2-0 sobre Australia, lo que los ha consolidado como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Por otro lado, Turquía se presenta a este partido sin opciones de seguir en el Mundial, ya que, tras perder 2-0 frente a Australia en su debut y caer por 1-0 ante Paraguay, se han quedado sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El árbitro designado para el encuentro es Mustapha Ghorbal.

Ronda de eliminación directa

Una vez que se concluya la fase de grupos, el equipo que termine en la primera posición se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I o J. El segundo lugar se medirá con el segundo del Grupo A y el mejor tercero competirá dependiendo de su ubicación en la tabla.

Horario del partido según países

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas