Este jueves 25 de junio a las 23:00 (hora Argentina), Estados Unidos y Turquía se medirán en el estadio Los Ángeles, en el marco de la tercera jornada del grupo D del Mundial.

Los estadounidenses han llegado a esta instancia ya clasificados, asegurando el primer puesto del grupo tras una sólida actuación en sus dos primeros partidos. Con triunfos de 4-1 frente a Paraguay y 2-0 ante Australia, los norteamericanos se han confirmado como un equipo fuerte en esta fase de grupos.

En contraste, Turquía afrontará este encuentro sabiendo que no tiene posibilidades de seguir en la competencia. Con un inicio decepcionante en el torneo, donde sufrió una derrota por 2-0 ante Australia y posteriormente cayó 1-0 frente a Paraguay, los europeos no lograron sumar puntos.

Perspectiva de clasificación

Al concluir la fase de grupos, el primero de cada grupo se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I y J, mientras que el segundo se verá las caras con el segundo del Grupo A. La posibilidad para el tercer clasificado dependerá de sus posiciones en la tabla final.

Horarios del partido según países

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

México (Honduras, El Salvador y Nicaragua): 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas