<p>Este jueves 2 de julio, a las 16:00 horas (hora Argentina), el estadio Los Ángeles será testigo de un enfrentamiento emocionante entre las selecciones de España y Austria, correspondiente a la llave 6 del Mundial.</p><p>Ambos equipos vuelven a hacer historia, ya que no se han enfrentado en este torneo desde 1978, lo que añade un aire de expectativa a la contienda. La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, accedió a los 16avos de final como líder del Grupo H, destacándose en una fase de grupos que incluyó un empate sin goles ante Cabo Verde, una victoria emocionante de 4-2 contra Arabia Saudita, y un triunfo por 1-0 sobre Uruguay.</p><p>Por otro lado, el Wunderteam austriaco llega a esta fase tras una clasificación dura y reñida. Ralf Rangnick, su entrenador, ha preparado al equipo para superar los desafíos previos, donde lograron vencer a Jordania por 3-1, aunque sufrieron una derrota significativa frente a Argentina (0-2) y un empate 2-2 contra Argelia, resultando suficiente para obtener su lugar en la siguiente ronda.</p><p>El retorno de Austria a la Copa del Mundo es significativo, ya que la última vez que participó fue en 1998. A lo largo de su historia en el torneo, Austria ha tenido momentos memorables, destacando el cuarto lugar en Italia 1934 y el tercer puesto en Suiza 1954.</p><p>Este duelo marcará el 17º enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, donde España mantiene una ventaja con nueve victorias, frente a cuatro triunfos austríacos y tres empates. En la Copa del Mundo, este será solo su segundo encuentro, siendo el anterior en 1978, donde Austria ganó 2-1 en la fase de grupos.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horario para España y Austria, según país