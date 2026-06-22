El jueves 24 de junio, Suiza y Canadá se verán las caras en el BC Place Stadium a las 16:00 (hora Argentina) para cerrar la fase de grupos en el Mundial. Ambos conjuntos llegan al encuentro con la intención de mantenerse invictos y sumar puntos decisivos que les permitan asumir el primer lugar del grupo.

Los canadienses, con una mejor diferencia de gol, lideran actualmente el grupo B gracias a sus cuatro unidades acumuladas. Suiza, tras un comienzo con un empate 1-1 ante Qatar, se recuperó con una sólida victoria de 4-1 contra Bosnia en su segunda presentación, lo que les otorga un impulso de confianza.

Por su parte, Canadá también se mostró fuerte en la competición. Después de un primer partido que terminó 1-1 contra Bosnia, el equipo canadiense tuvo una actuación espectacular en su segundo juego, donde arrasó a Qatar con un contundente 6-0, dejándolos en la expectativa de seguir avanzando en el torneo.

Para este importante encuentro, el árbitro designado es Ramon Abatti Abel.

El horizonte hacia los dieciseisavos de final

Una victoria en este partido no solo significará un avance seguro a la fase eliminatoria, sino que también determinará el rival que enfrentará cada equipo en dicha instancia. El primer clasificado del grupo B se enfrentará al tercer lugar de uno de los grupos E, F, G, I o J, mientras que el segundo clasificado se medirá con el subcampeón del Grupo A.

Horarios del partido según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas