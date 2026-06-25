El encuentro que se celebrará hoy a las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York enfrenta a Ecuador contra Alemania, en una situación donde ambos equipos llegan con objetivos muy diferentes.

Para Alemania, este partido es más un trámite, ya que han asegurado el primer lugar del Grupo E con antelación. Las previas de este campeón mundial han sido exitosas, logrando dos victorias en sus primeros encuentros: la primera fue una impresionante goleada de 7-1 sobre Curazao, seguida por un triunfo 2-1 ante Costa de Marfil.

Por el contrario, la selección ecuatoriana se enfrenta a un verdadero desafío. Dirigidos por Sebastián Beccacece, los ecuatorianos han tenido un inicio complicado, con una derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en su primer partido y un empate sin goles ante Curazao. Estos resultados los mantienen en la tercera posición, obligados a ganar y esperar combinaciones de otros partidos para continuar con su sueño mundialista.

El árbitro del encuentro será Mary Penso, quien tiene la responsabilidad de dirigir este crucial partido.

Camino a la siguiente ronda

Los equipos que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo avanzan a la siguiente fase, donde el primero se medirá contra un tercer clasificado de otros grupos, mientras que el segundo se enfrentará al segundo del Grupo A. El destino de los que avancemos como mejores terceros dependerá de cómo se distribuyan los puntos en la tabla final de posiciones.

Horario Ecuador y Alemania, según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile: 16:00 horas