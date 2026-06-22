El jueves 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York, se vivirá un encuentro crucial por la tercera fecha del grupo E del Mundial entre Alemania y Ecuador.

Con dos realidades completamente distintas, el seleccionado alemán llega al choque con la confianza de haber asegurado el primer puesto de su grupo, mientras que Ecuador se ve obligado a ganar y esperar otros resultados para mantener sus esperanzas de clasificación.

Alemania, con sus dos victorias previas, se ha ganado un cómodo lugar en los dieciseisavos de final. Comenzó el torneo con una aplastante victoria ante Curazao (7-1) y siguió con un triunfo ante Costa de Marfil (2-1).

Por su parte, Ecuador enfrenta una tarea titánica tras una caída por 1-0 frente a Costa de Marfil y un empate sin goles ante Curazao. Ahora se ubica en la tercera posición del Grupo E, lo que significa que necesita revertir su suerte en este último enfrentamiento.

Claves para la clasificación

Los equipos que ocupen los primeros y segundos lugares en el grupo avanzarán a la siguiente fase del torneo. El primero se enfrentará a un tercero de los Grupos E, F, G, I, J, mientras que el segundo hará lo propio contra el segundo del Grupo A. La situación de Ecuador depende de diferentes factores, incluida la posición que logren otros terceros en los grupos.

Horarios por país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas