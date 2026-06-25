A las 23:00 (hora Argentina), el estadio San Francisco será testigo de un choque apasionante entre Australia y Paraguay, que disputarán la fecha 3 del Grupo D en el Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la necesidad de asegurar su avance a los dieciseisavos de final. Tras dos jornadas, Australia y Paraguay han acumulado la misma cantidad de puntos y pelearán por el segundo puesto de la zona, que les otorgaría el acceso a la siguiente fase, acompañando a Estados Unidos, que ya se ha clasificado.

Los Socceroos, después de lograr una victoria inicial por 2-0 ante Turquía, sufrieron una derrota ante Estados Unidos, con el mismo marcador (0-2). Ahora, buscan reafirmar su lugar en la próxima etapa del torneo.

Por su parte, Paraguay también suma tres puntos en su grupo. Luego de perder 1-4 frente a Estados Unidos en su primer partido, lograron reaccionar en la segunda jornada, venciendo a Turquía 1-0, lo que les ha mantenido en la lucha por la clasificación.

El silbato inicial será dado por el árbitro Clément Turpin, quien tendrá la tarea de dirigir este enfrentamiento clave.

El camino hacia los dieciseisavos de final

El equipo que termine en la cima del grupo se enfrentará al tercer clasificado de los grupos E, F, G, I y J. Mientras tanto, el segundo lugar se medirá contra el segundo del Grupo A, y las rutas de los mejores terceros se definirán en función de sus posiciones finales en la tabla.

Horarios del partido Paraguay vs Australia por país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas