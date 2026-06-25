El partido entre Curazao y Costa de Marfil, correspondiente a la tercera jornada del grupo E del Mundial, se disputará hoy a las 17:00 horas (hora Argentina) en el estadio Filadelfia. La clasificación se definirá en esta última jornada, lo que añade un sabor especial al encuentro.

Costa de Marfil, con una victoria reciente de 1-0 sobre Ecuador, tiene la oportunidad de avanzar a la siguiente fase, dependiendo únicamente de sus propios resultados. Sin embargo, el equipo africano sufrió un revés en su segundo partido, donde cayeron 2-1 ante Alemania. Este partido representa una oportunidad inigualable para que Costa de Marfil avance por primera vez a los dieciseisavos de final.

Por su parte, Curazao, en su primera participación en un Mundial, ha tenido un comienzo complicado. Luego de una aplastante derrota por 7-1 frente a Alemania en su debut, el equipo logró obtener un empate sin goles contra Ecuador, sumando su primer punto histórico. Aunque se encuentra en la última posición del grupo, Curazao aún mantiene chances matemáticas de clasificar, y buscará una victoria que sería un hito en su trayectoria.

El árbitro que dirigirá el encuentro será Glenn Nyberg.

Horarios del partido según el país

Argentina : 17:00 horas

Colombia y Perú : 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua : 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

El desenlace de este partido será crucial tanto para Costa de Marfil como para Curazao en su búsqueda de mantener vivas sus esperanzas en el torneo.