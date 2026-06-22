A partir de las 17:00 (hora Argentina) del próximo jueves 25 de junio, el estadio Filadelfia será testigo del esperado encuentro entre Costa de Marfil y Curazao, correspondiente a la tercera y última jornada del grupo E del Mundial.

La emoción de la clasificación llega a su punto culminante, ya que Costa de Marfil llega con miras a asegurar su avance, ocupando el segundo lugar en su grupo y dependiendo de su propio desempeño. Por otro lado, Curazao, en su debut mundialista, no se ha rendido y a pesar de su situación complicada, todavía tiene posibilidades matemáticas de seguir adelante en el torneo.

Costa de Marfil se presenta con un record que incluye un vital triunfo 1-0 sobre Ecuador, que les dio esperanza, seguido de una derrota 2-1 ante Alemania en la segunda fecha. De esta manera, buscarán cerrar su paso por la fase de grupos con un triunfo que les permita alcanzar, por primera vez, los dieciseisavos de final.

Curazao, luego de enfrentar una abultada derrota 7-1 frente a Alemania, logró rescatar un histórico empate 0-0 en su encuentro contra Ecuador, logrando así su primer punto en una Copa del Mundo. Con esto, los caribeños buscarán una victoria épica que los mantenga con vida en el torneo.

Rumbo a los dieciseisavos de final

La fase de grupos determinará que el equipo que finalice en primer lugar se enfrente al tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. Por su parte, el segundo en la tabla jugará contra el segundo del Grupo A. El mejor tercero se comenzará a definir según su posición en la tabla de terceros y las organizaciones finales de los equipos clasificados.

Horarios del partido según países

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas