A las 23:00 (hora Argentina) de mañana, Colombia se medirá ante RD Congo en su duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, que tiene lugar en el estadio Guadalajara.

La selección colombiana, que lidera su grupo, intentará capitalizar el impulso tras su reciente victoria en el debut, buscando sumar otros tres puntos que consoliden su posición en la tabla. En su primer encuentro, la Tricolor se impuso 3-1 a Uzbekistán, logrando una victoria que, a pesar de ser contundente, requirió esfuerzos considerables ante un rival que mantuvo el juego cerrado durante gran parte del partido. Este triunfo ha generado confianza en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, especialmente de cara a un choque que puede ser clave para sus sueños de avanzar en el torneo.

Por su parte, RD Congo llegó a este enfrentamiento con un buen sabor de boca después de empatar 1-1 contra Portugal. Durante ese partido, los Leopardos demostraron un sólido orden defensivo, así como una gran disciplina táctica, lo que les permitió hacer frente a uno de los equipos favoritos del grupo durante casi todo el encuentro.

Este será el primer encuentro entre ambas selecciones en competiciones internacionales, convirtiendo este choque en un hito que seguro atrae la atención de los aficionados.

El árbitro designado para este duelo será Maurizio Mariani.

Formato del Mundial 2026

La presente edición del Mundial es sin duda la más grande hasta la fecha, con 48 selecciones participantes, un cambio significativo desde su creación en 1930 en Uruguay. Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final para comenzar la etapa de eliminación directa que conduce al título.

Próximos rivales de Colombia y RD Congo en el Mundial

Colombia se enfrentará a Portugal en la tercera fecha, que se jugará el 27 de junio a las 20:30 (hora Argentina). Por su parte, RD Congo se medirá a Uzbekistán en la misma fecha y hora.

Horarios de los partidos según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas