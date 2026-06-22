Este miércoles 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina), Bosnia-Herz. y Catar se enfrentarán en un encuentro crucial en la tercera fecha del grupo B del Mundial 2026.

Los dos equipos han tenido un inicio complicado en el torneo, acumulando solo un punto cada uno en sus dos presentaciones previas, ocupando el tercer y cuarto lugar en la tabla. El que logre la victoria en este enfrentamiento mantendrá sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, mientras que el perdedor podría despedirse del campeonato de forma anticipada.

Bosnia comenzó su participación en el Mundial con un empate frente a Canadá, tras un partido muy equilibrado que terminó 1-1. Sin embargo, la segunda fecha fue un duro golpe, ya que sufrieron una abultada derrota 4-1 a manos de Suiza.

Por su parte, Catar también ha tenido un torneo desafiante hasta ahora. En su primer partido logró igualar 1-1 con Suiza, pero el segundo encuentro fue una pesadilla, donde cayeron estrepitosamente 6-0 contra Canadá.

El árbitro designado para dirigir el partido será Jesús Valenzuela Sáez.

Perspectivas para los dieciseisavos de final

Después de concluir la fase de grupos, el primer equipo avanza por su cuenta y se enfrentará al tercer clasificado de alguno de los grupos E, F, G, I o J. Mientras que el segundo equipo se cruzará con el segundo del Grupo A. Las probabilidades del seleccionado que avance como mejor tercero dependerán de su posición final y de la distribución de los clasificados.

Horarios del partido por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas