Previo al partido

A partir de las 21:00 (hora Argentina) del próximo miércoles 1 de julio, Bosnia-Herz. se enfrentará a Estados Unidos en el Estadio San Francisco, en un encuentro correspondiente a la llave 7 del Mundial.

Este partido reúne a dos selecciones que alcanzaron los 16avos de final por caminos distintos. Estados Unidos, tras asegurar su clasificación de manera anticipada con dos triunfos consecutivos, y Bosnia, que logró hacerse un lugar como uno de los mejores terceros.

Los estadounidenses, dirigidos por Mauricio Pochettino, lograron su pasaje a la siguiente ronda tras finalizar como líderes del Grupo D. En su camino a los octavos, comenzaron con una sólida victoria 4-1 ante Paraguay, seguida de otro triunfo 2-0 sobre Australia. Sin embargo, ya clasificados, sufrieron una derrota 3-2 frente a Turquía en un encuentro vibrante que se decidió en los últimos minutos.

Por su parte, Bosnia-Herz. avanzó gracias a cuatro puntos acumulados en el Grupo B, obteniendo un meritorio tercer lugar. Comenzaron su andar en la competición con un empate 1-1 contra el anfitrión Canadá, sufrieron una derrota 4-1 ante Suiza y finalizaron la fase de grupos con una convincente victoria 3-1 sobre Catar.

Cabe destacar que el equipo dirigido por Sergej Barbarez llega a esta Copa del Mundo tras haber eliminado a Italia en el repechaje de la UEFA. Este será su debut en una serie de eliminación directa en un Mundial, superando su participación en Brasil 2014, donde fueron eliminados en la fase de grupos.

Históricamente, ambos equipos se han enfrentado en tres amistosos, en los cuales Estados Unidos se mantuvo invicto con dos victorias y un empate. Este será su primer enfrentamiento en la historia de las Copas del Mundo.

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