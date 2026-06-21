En el marco de la segunda fecha del Grupo G del Mundial, hoy a las 16:00 (hora Argentina) se enfrentarán Bélgica e Irán en el estadio Los Ángeles.

Tras los empates en la jornada inaugural, el Grupo G se encuentra en una situación de total igualdad, lo que añade una presión adicional a este encuentro. Bélgica e Irán, que solo cosecharon un punto en sus debuts, intentarán asegurarse puntos vitales para mantener sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

En su debut, Bélgica dejó una sensación agridulce luego de un empate 1-1 contra Egipto. Aunque comenzaron en desventaja tras un gol de Emam Ashour, lograron empatar gracias a un gol afortunado de Romelu Lukaku, que se dio tras una desviación de un defensor.

Por su parte, Irán mostró una buena actuación en su primer partido, logrando un emocionante empate 2-2 con Nueva Zelanda, destacándose Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi, quienes anotaron en respuesta a la impresionante actuación de Elijah Just, autor de dos goles para los oceánicos.

Es importante señalar que este será el primer enfrentamiento oficial entre Bélgica e Irán, lo que agrega un nivel extra de expectativa al duelo.

El árbitro del encuentro será Darío Herrera, quien tiene la tarea de controlar un choque que promete ser intenso y decisivo.

Formato del Mundial 2026

Esta es la edición más amplia de la historia del torneo, con 48 selecciones participando por primera vez. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, de los cuales los dos primeros, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Próximos encuentros

Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda el 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina), mientras que Irán se medirá contra Egipto el mismo día a la misma hora.

Horarios por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas