En el marco del Mundial 2026, el equipo japonés se llevó una clara victoria de 4-0 sobre Túnez en el estadio Monterrey. Los goles fueron anotados por Daichi Kamada (3’ 1T), Ayase Ueda (30’ 1T y 37’ 2T) y Junya Ito (23’ 2T).
Ayase Ueda se destacó como la estrella del enfrentamiento, logrando 2 goles, con 5 remates al arco y 10 pases correctos. Su eficacia en el ataque fue clave para el desempeño del equipo nipón.
Otro jugador que brilló fue Junya Ito, quien anotó un gol, realizó 34 pases precisos y tuvo 2 intentos a puerta.
El estratega tunecino, Hervé Renard, optó por un 3-6-1, alineando a Aymen Dahmen en la portería; con Dylan Bronn, Montassar Talbi y Omar Rekik en defensa; mientras que el centro del campo lo ocuparon Yan Valery, Anis Slimane, Ellyes Skhiri, Ali Abdi, Elias Saad, y Hannibal Mejbri; dejando a Sebastian Tounekti en la delantera.
Por su parte, el técnico japonés Hajime Moriyasu utilizó un mismo esquema, colocando a Zion Suzuki en el arco; con Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura y Hiroki Ito en defensa; y Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Junya Ito y Daichi Kamada en el mediocampo, dejando a Ayase Ueda como delantero.
El árbitro que dirigió el encuentro fue István Kovács.
Túnez se preparará para enfrentarse a Países Bajos en su próximo encuentro, mientras que Japón se medirá contra Suecia en el estadio de Dallas.
Cambios en Túnez
45’ 2T - Salieron Elias Saad por Ismael Gharbi y Dylan Bronn por Mohamed Ben Hmida
63’ 2T - Salió Sebastian Tounekti por Firas Chaouat
90’ 2T - Salieron Ali Abdi por Elias Achouri y Ellyes Skhiri por Rani Khedira
Cambios en Japón
73’ 2T - Salieron Ritsu Doan por Yukinari Sugawara y Daichi Kamada por Junnosuke Suzuki
78’ 2T - Salieron Takehiro Tomiyasu por Ayumu Seko y Keito Nakamura por Yuito Suzuki
84’ 2T - Salió Ayase Ueda por Keisuke Goto