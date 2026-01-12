En un escenario donde la forma de vincularse con la salud cambió de manera profunda, SanCor Salud presentó la actualización integral de su línea GEN, una evolución que redefine tanto sus coberturas como la manera de comunicarlas. La iniciativa refleja una convicción central de la compañía: la comunicación es parte del producto, del servicio y de la experiencia del asociado.

Pioneros en el mercado

La evolución de la línea GEN se apoya en una estrategia basada en investigación, análisis de audiencias y comprensión profunda de los hábitos, expectativas y aspiraciones de las personas. A partir de ese trabajo, SanCor Salud desarrolló GEN W, destinada a jóvenes de 18 a 35 años, y lanzó GEN XT, una propuesta inédita y pionera, enfocada en individuos y parejas, sin hijos, de 36 a 45 años, un segmento hasta ahora poco atendido por el mercado de la medicina privada.

Ambas líneas se estructuran sobre ejes diferenciales que funcionan como pilares de servicio y cobertura. GEN W se apoya en cuatro ejes: Corazón, Mente, Estética y Mascota; mientras que GEN XT incorpora un quinto eje, Emociones, ampliando el abordaje del bienestar integral.

En el caso de GEN W, la propuesta incluye prestaciones como sesiones de psicoterapia sin coseguros, reintegros en tratamientos estéticos, cobertura total en ortodoncia y placas de bruxismo, reintegros por actividad física y asistencia veterinaria, telemedicina y chequeos preventivos anuales, entre otros beneficios pensados para acompañar un estilo de vida activo, flexible y digital.

GEN XT, por su parte, fue diseñada como una propuesta integral de salud y bienestar, que contempla tanto el cuidado médico tradicional como nuevas dimensiones asociadas a la calidad de vida. Incluye, asistencia al viajero en Europa, fisioterapia, psicoterapia, nutrición, acceso a una aplicación de wellness, beneficios culturales, reintegros en tratamientos estéticos, actividad física y asistencia para mascotas, además de telemedicina disponible las 24 horas, entre otras.

Para SanCor Salud, la cercanía no es solo un valor declarado, sino una forma concreta de comprender a las personas: conocer sus intereses, qué esperan hoy de una prepaga y cómo atraviesan cada etapa de la vida. GEN es el resultado de esa inteligencia aplicada al diseño de producto: una solución pensada desde el conocimiento profundo de los públicos, diseñada para acompañar expectativas y anticiparse a decisiones.

Comunicar según cada momento de vida

Como el servicio, la estrategia de comunicación fue pensada de manera diferencial según cada público. En GEN W, el foco está puesto en una comunicación ágil, directa y adaptada a los hábitos digitales de los jóvenes, con piezas breves y dinámicas que circulan por redes sociales, plataformas de videos cortos y entornos interactivos.

GEN XT, en cambio, propone una narrativa distinta, donde la comunicación pone el acento en el equilibrio, la tranquilidad, la calidad de vida y el bienestar integral. Los mensajes, los canales y los códigos se ajustan a una audiencia que valora la claridad, la previsibilidad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se ofrece.

“Desde lo comunicacional, la intención es combinar hipersegmentación de públicos, desarrollo exhaustivo y comprensión de arquetipos, uso inteligente de datos y una planificación que articule canales orgánicos y pautados. El objetivo es maximizar la asertividad del mensaje, priorizando relevancia y evitando la saturación. ¿Por qué? Porque eso es también humanizar y personalizar al destinatario, el espíritu de SanCor Salud”, destaca Nora Mosso, Gerenta de Marketing de Grupo SanCor Salud.

“Trabajamos con una lógica de precisión: unir la fortaleza del producto con un código de palabras, imágenes y formatos que cada público pueda percibir como propio. Eso implica pensar campañas hipersegmentadas, y además escalables, con fuerte presencia durante el primer contacto y capacidad de adaptación según la respuesta de cada audiencia”, explica la responsable de Marketing.

En ese enfoque, la comunicación —como el servicio— también incorpora un aspecto central del bienestar: la previsibilidad económica. Los mensajes vinculados a tangibilizar beneficios y condiciones comerciales se integran de manera clara y transparente, alineados con los hábitos de búsqueda de información y toma de decisión de cada segmento.

“Para nosotros, comunicar no es solo contar lo que hacemos, sino ser un nexo real entre las soluciones que diseñamos y las personas a las que queremos acompañar. La comunicación es una herramienta estratégica que tiene que generarse con precisión, con el tono justo y en el momento adecuado”, concluye Nora Mosso.

Con la evolución integral de la línea GEN, SanCor Salud reafirma su posicionamiento como una organización que innova no solo en productos y servicios, sino también en la forma de vincularse con las personas, integrando estrategias de marketing, tecnología y una comprensión profunda de las nuevas formas de vivir y cuidar la salud.