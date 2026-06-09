En un mercado saturado de plataformas que prometen enseñar inteligencia artificial “a todos”, una nueva compañía argentina decidió hacer exactamente lo contrario: hablarle a alguien en particular. KREW HUB, la academia de IA que se lanza este año como sub-marca de Further Corporate, parte de un diagnóstico incómodo: el 86% de los trabajadores argentinos afirma no haber recibido capacitación en IA de parte de su empleador, mientras que el 48% considera que esa formación es importante para su desarrollo profesional, según el último relevamiento de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay. La urgencia está; la solución, no.

“Los contenidos de urgencia sin solución no generan aprendizaje, generan ansiedad”, dice Natalia García, CEO & Founder de KREW HUB, y con ello resume el espíritu del proyecto. García señala que el modelo actual deja a las empresas absorbiendo el costo de formación sin retener el valor generado: los empleados capacitados tienden a migrar antes de que el ROI se consolide, lo que perjudica especialmente a las PyMEs. “Sin dudas impacta en la competitividad de las pymes que no terminan de acceder a los beneficios de la IA en el core de sus negocios”, remarca.

El diagnóstico local refuerza esta lectura. Un sondeo realizado por Further Corporate en mayo de 2026 entre más de 100 profesionales activos en Argentina reveló que el 69% enfrenta dificultades para integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en su trabajo o estudio: algunos señalan sentirse abrumados por la cantidad de información disponible, otros reconocen que les cuesta incorporarla como hábito, y un grupo importante afirma que, si bien conoce herramientas básicas, todavía no logra aplicarlas a situaciones concretas. Solo una minoría declara dominar la tecnología. En cuanto a los resultados esperados, más de la mitad busca ahorrar tiempo y trabajar con mayor eficiencia; sin embargo, la automatización de procesos sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes.

Frente a la oferta masiva y autodidacta de los jugadores globales, tanto en Argentina como a nivel Latam, KREW HUB propone lo opuesto: verticalización y acompañamiento humano. “Tras 30 años trabajando en la capacitación B2B y B2C, he visto cómo profesionales de distintas áreas logran conquistar objetivos impensados cuando son introducidos a contenidos customizados y acompañados por la calidez humana que brinda soporte en los pasos necesarios para consolidar el aprendizaje. Con KREW HUB buscamos desacelerar esa carrera individual a la que las personas se lanzaron con la irrupción de la IA, en un ‘sálvese quien pueda’, y abrir un espacio de calma, contención y comunidad. Desde esa tranquilidad de sabernos acompañados y encaminados surge el aprendizaje real, a medida de cada necesidad“, señala García.

La propuesta se ordena en tres niveles —Explora, Aplica y Crea— y en seis laboratorios iniciales por área: Administración Lab, Marketing Lab, Accounting Lab, HR Lab, Legal Lab y Teaching Lab, bajo la premisa de que si no todas las personas trabajamos en lo mismo, no tiene sentido que todas aprendamos a usar las mismas herramientas de IA. "KREW HUB viene a sostener un espacio de práctica constante en el que el saber se construye haciendo", sostiene García, y agrega: “Está pensada tanto para universitarios y profesionales que quieran sumar IA a sus carreras, como para empresas que quieran gestionar el upskilling de sus equipos de forma dirigida”.

La promesa no es un certificado más: la meta es que cada alumno egrese con automatizaciones y flujos de trabajo funcionando sobre las herramientas que ya usa. No venden cursos de IA sino pertenencia, reivindicando la comunidad frente a la solitaria misión del autoaprendizaje.

Con el respaldo metodológico de Further y una hoja de ruta que arranca en Argentina para luego escalar a la región, KREW HUB se prepara para disputar un segmento que, en plena explosión de la IA, todavía no encontró quien lo acompañe de verdad. “Traemos alma a la tecnología: la IA tiene que intervenir con personas reales, carreras reales, en mercados reales”, señala el equipo. Y para ello entran pisando fuerte, con experiencia y dirección.