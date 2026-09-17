Emova celebró la semana de la movilidad sustentable con más de 100 estudiantes secundarios en la estación Facultad de Derecho.

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, la red de Subte se convirtió en un espacio de difusión del cuidado ambiental. En la estación Facultad de Derecho de la Línea H, Emova, empresa concesionaria de la red, presentó su tercer reporte de sustentabilidad y los resultados de la tercera edición de su Programa Educativo, una iniciativa que invita a los más jóvenes a reflexionar sobre el cuidado ambiental. También entregó el premio al ganador de su concurso de cuento infantil, que buscar continuar fomentando los valores de convivencia ciudadana en este medio de transporte.

“Desde Emova tenemos el firme compromiso de seguir impulsando los valores que nos representan como compañía. A través de estas acciones promovemos mensajes positivos entre los usuarios, especialmente los más jóvenes, quienes son los verdaderos protagonistas de la transformación que nuestra sociedad necesita para una movilidad más sustentable, en la que el Subte ocupa un lugar central”, afirmó Mariana Giacumbo, Directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova.

Mariana Giacumbo entregó el premio a la autora del cuento infantil “El corazón mágico del Subte”.

Emova presentó su tercer reporte de sustentabilidad

El tercer Reporte de Sustentabilidad publicado por la compañía refleja la gestión 2025 en materia ambiental, social y de gobernanza, realizado en referencia a los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI). A través de la innovación tecnológica, la mejora continua del servicio y la eficiencia operativa, Emova busca maximizar el impacto positivo del Subte.

En este reporte se detallan las acciones que contribuyen a la eficiencia energética y una gestión ambiental positiva, como así también las innovaciones en medios de pago e implementación tecnológica que mejoran la experiencia de viaje. Por otra parte, ahonda en las iniciativas de compromiso con la comunidad y el plan cultural que permite revalorizar el subte como espacio de encuentro y aprendizaje.

Campañas de bien público para la concientización ambiental

Este miércoles, en la estación Facultad de Derecho se expusieron las campañas de bien público ideadas por estudiantes de escuelas cercanas a las distintas líneas de Subte, como resultado del programa educativo que Emova lleva a cabo a través de una alianza con la Asociación Conciencia. El proyecto tiene como objetivo promover el cuidado ambiental y explicar los beneficios que aporta el Subte a la movilidad urbana. Desde su lanzamiento, el programa ya ha alcanzado a más de 600 estudiantes.

Cada año, la iniciativa se desarrolla en siete escuelas secundarias de la Ciudad cercanas a la traza del Subte, donde los jóvenes aprenden mediante encuentros con formato taller sobre la importancia del cuidado del ambiente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la movilidad sustentable y las normas de convivencia y seguridad para hacer un uso responsable del servicio.

Las ideas que nacen en las aulas no quedan solo en el papel. En los talleres, los estudiantes diseñaron las piezas que conforman la campaña de bien público y que luego fueron adaptadas por la artista gráfica Josefina Jolly para su exhibición. Así, a través de esta propuesta creativa, los jóvenes se convierten en replicadores de los mensajes positivos hacia los miles de usuarios que transitan diariamente por las estaciones.

Los estudiantes que participaron del Programa Educativo de Emova realizaron una intervención artística colaborativa en la estación de Subte.

Un espacio para la literatura infantil

La Semana de la Movilidad Sustentable también tuvo un espacio especial para la literatura. Se entregó el galardón al cuento ganador del “Concurso del Cuento Infantil Emova”. Esta propuesta estuvo destinada a que las familias compartan relatos con los más chicos para pensar y aprender sobre los valores que nos acompañan dentro y fuera de esta red de transporte.

La obra ganadora fue El Corazón Mágico del Subte, escrita por Sara Patricia Sánchez, un relato que promueve el respeto, las buenas prácticas y el cuidado del medioambiente entre los pasajeros.

Con esta serie de acciones integrales, la compañía reafirma su compromiso con la sostenibilidad, profundiza su vínculo directo con los usuarios y contribuye activamente a la concientización de la comunidad.