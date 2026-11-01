Entre los compromisos laborales, familiares y personales, muchas veces el descanso queda relegado. Sin embargo, durante el sueño el organismo lleva adelante procesos de recuperación que contribuyen al funcionamiento del cuerpo y la mente. Dormir adecuadamente favorece la atención, la memoria y el estado de ánimo.

En Argentina, el desafío es relevante: según un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA difundido en 2026, seis de cada diez personas encuestadas señalaron dificultades frecuentes u ocasionales para dormir.

No se trata únicamente de sumar horas de sueño. La regularidad de los horarios, un ambiente tranquilo y la comodidad de la superficie donde dormimos también forman parte de un buen descanso.

Fuente: Piero

El colchón, una elección que importa

El soporte, la firmeza y la capacidad de adaptación al cuerpo son aspectos importantes a la hora de elegir un colchón. No existe una única opción ideal: las necesidades y preferencias varían de persona a persona.

Desde esa mirada, Piero, marca argentina con una extensa trayectoria en la categoría, trabaja en el desarrollo de soluciones que combinan calidad, ergonomía e innovación. Su posicionamiento, “La evolución del descanso”, se expresa en tecnologías como espumas de distintas densidades y sistemas de resortes independientes, pensados para ofrecer diferentes alternativas de soporte y confort.

Elegir con información permite identificar qué características se adaptan mejor a los hábitos de descanso de cada persona. Y renovar un colchón que ya no ofrece la comodidad o el soporte esperado puede ser una decisión para mejorar la experiencia de cada noche.

CyberMonday 2026: oportunidades para renovar el descanso

Durante el CyberMonday, Piero ofrecerá descuentos de hasta el 45%, financiación en hasta 24 cuotas sin interés y descuentos adicionales con MODO. También contará con envíos gratis a todo el país para productos compactados y entregas express en CABA y GBA.

Una oportunidad para conocer opciones en colchones, sommiers y otros productos para el descanso en www.piero.com.ar.