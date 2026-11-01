La exigencia milimétrica de los circuitos profesionales y el uso cotidiano de un vehículo de calle comparten un mismo corazón: la necesidad de máxima protección, limpieza y rendimiento del motor. Bajo esa premisa, AXION energy y Castrol consolidan su acompañamiento a Agustín Canapino con la presentación de una nueva pieza audiovisual que une el universo del automovilismo de élite con el día a día de millones de conductores en todo el país.

“Seguimos reforzando nuestro acompañamiento al máximo ganador de la historia del automovilismo argentino, con quien compartimos la pasión por la superación constante”, señaló Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de AXION energy. “Queríamos transmitir de manera tangible lo que siente un auto de calle cuando se eligen productos formulados para la alta exigencia. Usamos la tecnología para reimaginar esa sensación en el motor y mostrar cómo la potencia, la limpieza y la protección de QUANTIUM y Castrol convierten la rutina diaria de manejo en una experiencia superior”.

La historia parte de una escena habitual: el piloto llega a una estación de servicio de la red para cargar QUANTIUM, la línea de combustibles premium de AXION energy elaborada con los más altos estándares tecnológicos en la refinería de Campana. Al ingresar simbólicamente en las entrañas del motor, la realidad comienza a transformarse. El vehículo de calle evoluciona gradualmente hasta convertirse en un auto de competición, los playeros adoptan el rol de mecánicos en un pit de carrera con el respaldo técnico de los lubricantes Castrol, y el entorno de la estación junto a su tienda Spot adquieren la adrenalina propia de los boxes.

AXION ENERGY

Para lograr este impacto visual, la realización fue desarrollada íntegramente con Inteligencia Artificial, empleando la herramienta como un recurso narrativo capaz de plasmar visualmente lo que experimenta un motor cuando recibe combustible y lubricantes de alta performance.

El recorrido de la pieza también hace escala en la refinería de Campana, el polo industrial donde la modernidad y la ingeniería convergen para formular productos capaces de responder tanto a las velocidades extremas de las pistas como a las demandas del tránsito cotidiano. Con esta iniciativa, AXION energy y Castrol reafirman su compromiso con el automovilismo y con todos los argentinos, para poder acercar la más alta innovación a los conductores de todo el país.