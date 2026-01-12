América Latina atraviesa un formidable proceso de reconfiguración política que excede largamente el plano electoral. El avance sostenido de fuerzas de derecha y liberales en la región es la manifestación política de un fenómeno más profundo: el agotamiento económico y financiero de los modelos populistas, estatistas y cerrados, que dominaron las últimas dos décadas.

Este giro regional se inscribe, a su vez, en un reordenamiento más amplio del sistema geopolítico global, con implicancias directas sobre flujos de capital, riesgo soberano y valuación de activos, aspectos muy relevantes para la coyuntura actual de esta Argentina libertaria.

El mundo está siendo reformateado a una velocidad brutal de la mano de un presidente norteamericano con una convicción no vista en este siglo. La competencia por la hegemonía tecnológica, energética y financiera, junto con la redefinición de alianzas estratégicas, está alterando de manera estructural el marco en el que se toman decisiones de inversión a escala global.

En este contexto, Estados Unidos ha retomado un rol central en la configuración del orden internacional, redefiniendo prioridades, consolidando alianzas y delimitando con mayor claridad los espacios de cooperación y conflicto. América Latina vuelve a adquirir relevancia plena dentro de ese esquema.

La Argentina se encuentra hoy en una posición singular y muy ventajosa dentro de este proceso. Por primera vez en casi un siglo, el país muestra una alineación explícita con el núcleo del orden occidental, tanto en términos políticos como económicos.

Desde una perspectiva de mercados, este dato es central: la historia argentina está marcada por alineamientos geopolíticos erráticos que derivaron en aislamiento financiero, defaults recurrentes y primas de riesgo persistentemente elevadas. El giro actual rompe con ese patrón y potencia, por lo tanto, l as perspectivas positivas en la valoración de activos financieros locales (Merval y bonos) .

La consolidación de un gobierno de orientación liberal redefine el ancla dominante del programa económico. En el nuevo régimen, la geopolítica pasa a ser el ancla principal, subordinando a las tradicionales anclas cambiaria, fiscal y monetaria, no porque no sean relevantes, sino porque el evento geopolítico es épico.

Estas últimas siguen siendo necesarias para la estabilidad de corto plazo, pero pierden protagonismo relativo frente al cambio de inserción internacional del país. Para un inversor, este punto es clave: los cambios de régimen geopolítico suelen preceder a las grandes revaluaciones de activos, mientras que los mercados tienden a llegar tarde a ese tipo de transiciones.

Buena parte del debate doméstico continúa concentrándose en variables tácticas, tipo de cambio real, timing de ajustes, señales monetarias, que resultan insuficientes para explicar el escenario de mediano plazo.

Desde una óptica financiera, el verdadero driver de valor no está hoy en los márgenes de política económica, sino en el cambio de régimen político, institucional y geopolítico en curso.

En términos de fundamentos, la economía argentina muestra una mejora clara respecto del punto de partida heredado. La inflación se encuentra en un proceso de desaceleración sostenida, el orden fiscal dejó de ser una consigna para transformarse en una restricción efectiva, y el esquema monetario avanza hacia una mayor previsibilidad.

Estos elementos, por sí solos, ya justificarían una compresión adicional del riesgo país. Sin embargo, el pricing de los activos locales no parece reflejar plenamente este nuevo equilibrio.

El mercado accionario argentino continúa exhibiendo episodios de volatilidad que, desde una perspectiva estructural, resultan difíciles de justificar.

Gran parte de esa dinámica responde a una lectura excesivamente miope, anclada en shocks de corto plazo y en debates que pierden de vista el bosque por concentrarse en la hoja de un pequeño árbol.

Para un inversor con horizonte, la pregunta relevante no es la variación semanal del tipo de cambio, sino si el país ha cambiado o no de régimen. La evidencia sugiere elocuentemente que ese cambio está en marcha y que aún no ha sido incorporado en precios.

El riesgo país conserva margen significativo de compresión adicional, la curva soberana sigue descontando escenarios de estrés que hoy lucen inconsistentes con el nuevo marco político y la valuación del equity argentino continúa rezagada frente a pares emergentes con fundamentos comparables o inferiores.

En términos relativos, el set de activos argentinos sigue operando con descuentos que no reflejan el nuevo equilibrio de riesgos.

El año 2026 aparece potencialmente como un punto de inflexión natural para este proceso. La continuidad de la desinflación, una reducción adicional del riesgo país, la normalización del crédito y la recuperación del empleo configuran un escenario macroeconómico de crecimiento robusto.

Desde el punto de vista financiero, ese entorno es consistente con una expansión de múltiplos, particularmente en un mercado que parte de niveles de valuación deprimidos y esto es a pesar del rally de los últimos dos años.

Al mismo tiempo, la progresiva eliminación de un riesgo político acumulado durante más de dos décadas permite comenzar a pensar a la Argentina no como un trade táctico, sino como una asignación estratégica dentro de un portafolio emergente.

Ese cambio de estatus, de activo especulativo de corto plazo a oportunidad estructural es, precisamente, lo que los mercados suelen tardar en reconocer.

La Argentina enfrenta una ventana de oportunidad poco frecuente. No se trata de un simple rebote cíclico ni de una mejora transitoria de indicadores, sino de un cambio profundo en su posicionamiento internacional y en su perfil de riesgo.

Para el inversor, la conclusión es clara: los grandes retornos no suelen generarse cuando el consenso es unánime, sino cuando el cambio de régimen todavía no está plenamente priceado. Esta vez, la diferencia la marca la geopolítica.