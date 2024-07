Una medida económica, una acción de mercado y la libertad condicionada

El Gobierno logró firmar esta semana el Pacto de Mayo junto a 14 gobernadores. Dentro de ese pacto, cuya declaración comienza con una réplica del preámbulo de la Constitución, se destacan 10 puntos.

"Los aquí firmantes declaramos y ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, conforme a lo convenido en las siguientes 10 cláusulas, establecidas con el objetivo de reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad" . El primero de esos puntos habla sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

Milei junto a gobernadores en Tucumán

Teniendo en cuenta lo anterior, no deja de llamar la atención el 'misil' que el Gobierno le envió al sistema financiero y a un banco en particular, que aunque no lo nombró, todos en el mercado entendieron que la acusación estaba dirigida al Banco Macro .

"Pero dada la fuerte posición que tenemos en las cuentas del Banco Central y la posición de caja en el Banco Nación pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas" , dijo el presidente Javier Milei .

¿De qué acusó el Presidente al banco? De vender Puts que son en este caso seguros de cobro que tienen las entidades por sus activos monetarios garantizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

Tal venta, que se habría realizado el viernes de la semana pasada, no deja de ser un derecho que tienen los bancos, es decir los poseedores de esos seguros.

Para bajarle la espuma a los dichos de Milei, ayer fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo , el que contó que habló personalmente con uno de los fundadores del Banco Macro, Ezequiel Carballo , quien le explicó cómo había sido la operatoria qué habían realizado ellos y cuáles habían sido los criterios que utilizaron para llevar a cabo esa decisión.

"Ellos en realidad hicieron la operación por buenas razones, entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado y consideraron que la inflación va a colapsar. Como tenían bonos que ajustan por inflación, decidieron salir porque la inflación se destruye" , explicó Caputo en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre. "La explicación sostiene que los anuncios fueron muy buenos" , agregó el ministro.

Caputo se refería a que el pasado 26 de junio, el propio ministro y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la transferencia de la deuda del BCRA al Tesoro.

Con la pelea de fondo, en el Gobierno ayer los bonos en dólares subieron liderados por el Global 2029 y seguido del Global 2041 (+2%) y el Bonar 2038 (+1,2%). En tanto, el Global 2035 (-1,5%), Bonar 2030 (-0,6%),

En ese contexto, el riesgo país cayó 0,27% a 1473 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.