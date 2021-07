Si el cepo es estricto, ¿a quién está dejando dolarizar el Gobierno?

El Gobierno dice que frenar la sangría de dólares es tan importante como bajar la inflación. Sin embargo, ¿ya que lo dice, por qué no la frena?

De hecho, la demanda de dólares financieros no encontró techo con las últimas medidas tomadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) sino que simplemente pasaron de una rueda abierta a otra menos transparente.

Si la intención del Gobierno fue frenar el proceso de dolarización, está claro que las medidas no dieron ese resultado. Las ventas para evitar que el contado con liqui se dispare pasaron de un promedio de u$s 12 millones por rueda, días antes del nuevo cepo, a cerca de u$s 30 millones diarios. A este ritmo, en el mercado creen que la venta de dólares para "frenar" la demanda le puede provocar mucho daño a las reservas y al Gobierno. Además, si se frena la venta, subirá la brecha.

El BCRA estableció que la prohibición de hacer Formación de Activos Externos vía mercado de capitales que rige para las empresas que acceden al mercado de cambio era extensiva a todas las empresas del grupo y sus principales accionistas o directivos. Esto lo hizo luego de detectar que se compraban "dólares" a través de diferentes empresas pero que pertenecían a un mismo holding.

El dólar blue se estabilizó, aunque la brecha se mantiene por encima del 85%



La CNV por su parte, limitó el volumen de operaciones en la rueda abierta a 50.000 dólares nominales de ley local y otro tanto de ley extranjera. Ese límite no impide dolarizarse vía otros activos ni a través del Contado con Liquidación libre, o segmento de negociación bilateral (Senebi), la rueda que toma de referencia los precios de pantalla pero las operaciones se cierran punta a punta, sin límite de volumen.

La limitación para la doble operación, en el mercado único y en el mercado de capitales, rige para todas las operaciones ya sean en la rueda abierta o en el Senebi.

Entonces, queda abierta la pregunta: si la CNV y el BCRA tomaron medidas para frenar la dolarización y estas no tuvieron el efecto buscado ya que el volumen se mantuvo estable, ¿a dónde están las fallas? y, fundamentalmente: ¿Será necesario tomar otras medidas para corregir el camino?

En el Gobierno seguramente saben quiénes están detrás de la dolarización. Saben que no son las empresas que importan porque quedarían afuera del mercado oficial, ni los accionistas o altos ejecutivos, porque les cabe la misma limitación. Saben que no son los ahorristas pequeños o medianos que no pueden acceder al "dólar solidario" (rigen también prácticamente las mismas restricciones).

Da la sensación de que no debe ser muy difícil para el BCRA o la CNV saber quiénes son. Entonces: ¿sólo es un error de regulación o deliberadamente les están permitiendo dolarizar?