Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una severa acusación dirigida a los líderes de tres potencias adversarias. Durante un acto de campaña, afirmó que existe una conspiración entre el presidente chino Xi Jinping, el mandatario ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, con el objetivo de “atacar los intereses de Estados Unidos y socavar su liderazgo global". Esta enérgica declaración sugiere una coordinación entre estas naciones, lo que podría tener implicaciones significativas para las relaciones internacionales y la política exterior estadounidense. El eje China-Rusia-Corea del Norte posee el potencial de modificar de manera significativa el equilibrio mundial. China contribuye con su peso económico y tecnológico, Rusia con su capacidad militar y energética, en tanto que Corea del Norte actúa como un actor desestabilizador en Asia-Pacífico, utilizando su programa nuclear como instrumento de coerción. Donald Trump ha denunciado la existencia de una conspiración entre los líderes de China, Rusia y Corea del Norte con el objetivo de desplazar a Estados Unidos de su posición como la primera potencia mundial. Según Trump, el eje conformado por Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un busca establecer un bloque capaz de desafiar simultáneamente la influencia norteamericana en los ámbitos económico, militar y tecnológico. En conjunto, estas naciones tienen la capacidad de conformar un polo de poder que compita directamente con la OTAN y las alianzas estratégicas de Washington en Europa y Asia. La imagen de los tres líderes observando el despliegue militar simbolizó algo más que cooperación diplomática: fue la representación visual de un nuevo eje geopolítico con ambiciones de alterar el equilibrio de poder global. El desfile, que exhibió el poderío militar chino con misiles hipersónicos, drones de última generación y tropas altamente equipadas, tuvo como escenario central la presencia de Putin y Kim junto al presidente Xi Jinping. La asistencia de Vladimir Putin y Kim Jong Un al desfile militar organizado en China no fue un gesto meramente protocolar. Se trató de una puesta en escena calculada que envía un mensaje contundente al resto del mundo: Moscú, Pyongyang y Pekín avanzan en la consolidación de un frente común frente a Estados Unidos y sus aliados occidentales.