Al momento de aromatizar los ambientes, son numerosas las opciones industriales que pueden considerarse, ya que existe una para cada situación y rincón del hogar. No obstante, cada vez son más quienes prefieren crear sus propias fragancias. En esta tendencia, se destacan tres ingredientes de cocina ideales para este propósito, repletos de beneficios que pueden aprovecharse de manera sencilla: la canela, la naranja y el limón. Se trata de un truco que, además de poder implementarse para ambientar los espacios, es sumamente útil después de haber cocinado alimentos que generaron humo o provocaron olores fuertes, ya que los compuestos naturales de los cítricos lo convierten en un excelente neutralizador. Cuando se hierven cáscaras de naranja y limón con canela, el aroma que desprende la mezcla puede utilizarse como aromatizador natural, permitiendo perfumar la casa sin necesidad de adquirir productos específicos. Este preparado casero es ideal para quienes buscan brindar a su hogar un toque cítrico sin necesidad de utilizar aerosoles químicos. Para prepararlo pueden seguirse los pasos a continuación. En relación con los ingredientes necesarios, se enlistan a continuación los elementos requeridos: Por último, es importante destacar que los elementos mencionados permitirán la creación de una mezcla aromática adecuada. Se sugiere modificar las cantidades según las preferencias individuales en cuanto al aroma. Colocar todos los ingredientes en una olla. Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin colocar la tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor aromatizado alcance todo el hogar. Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial cítrico permitirá potenciar el aroma.