Descubren una antigua llave que podría ser nazarí y pertenecer a la Alhambra: estaba oculta en el doble fondo de una maleta.

Un perito judicial en arqueología ha localizado una antigua llave en el interior de una maleta adquirida hace años en un mercado de segunda mano de Benalmádena (Málaga). Según su investigación, la pieza podría corresponder a la época nazarí y haber pertenecido a una de las torres o a un calabozo de la Alhambra, aunque considera necesario realizar un estudio más profundo para confirmar su origen.

El hallazgo se produjo cuando José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología, escritor y tasador de antigüedades, revisaba la maleta que había comprado en el rastro. En su interior encontró planos de la Alhambra fechados en 1886 y, ocultos en un doble fondo de tela, una pieza de hierro forjado que inicialmente parecía una varilla o un pincho, informó la agencia de noticias EFE, este jueves.

La llave apareció junto a planos vinculados a la Alhambra

Fernández explica que después de investigar la pieza, sus características y buscar referencias históricas, se trataría de una llave de época nazarí, periodo correspondiente a la dinastía musulmana que gobernó Granada entre los siglos XIII y XV.

El perito destaca especialmente el contexto en el que apareció: “ Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra ”.

Fernández, que también es perito calígrafo, estudió los documentos manuscritos encontrados en la misma valija y determinó que correspondían a Manuel Gómez-Moreno, restaurador de la Alhambra. A raíz de ello, contactó con el Patronato del monumento.

Un perito halla en un rastro una llave que podría ser nazarí y pertenecer a la Alhambra. (Fuente: Pixabay).

Una pieza de 27 centímetros parecida a la llave de la Torre de la Vela

El perito realizó un estudio comparativo de la estructura, el material y la forma de la pieza y mantiene la hipótesis de que, “ por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado ”.

Uno de los elementos que considera relevantes es su parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra. La pieza encontrada mide 27 centímetros de largo y presenta una sección cuadrada, características que Fernández considera coincidentes con llaves del periodo nazarí y con las del citado monumento.

La identificación resulta más compleja porque los dientes están desgastados y corroídos. Por ello, su aspecto actual puede hacer que parezca un simple pincho o una varilla de hierro.

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño. Fuente: EFE Salvador Ruiz

El vendedor dijo que la maleta procedía de una escombrera de Granada

Fernández desconoce el origen exacto de la maleta, aunque recuerda que el vendedor del rastro le indicó que procedía de una escombrera de Granada y que había llegado allí después del vaciado de una vivienda.

El experto considera que la presencia conjunta de la llave y los documentos constituye un elemento relevante para su hipótesis: “Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que (la llave) estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda”.

“ La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela , le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno” , ha indicado.

No obstante, Fernández reconoce que “había que hacer un estudio más en profundidad” y plantea como hipótesis que la pieza “probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra”.

Actualmente conserva los planos, que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena, y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución interesada en estudiar los documentos y determinar el origen de la llave.