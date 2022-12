Refranes populares y política económica

Los refranes populares son frases que enseñan o aconsejan con simplicidad. Se transmiten de abuelos a nietos, de generación en generación. Todos los hemos escuchado muchas veces, son simples y directos.

Con espíritu innovador, el Gobierno ha modificado un conocido refrán, diciendo ‘No dejes para mañana, lo que puedas cobrar hoy'. Cobrar ya ya ya... y mañana ya veremos.

Un caso claro es el del Dólar soja. O mejor dicho, de las tres variantes de Dólar soja. Con Batakis sólo 240 sojeros aceptaron vender sus granos a cambio de hacer un plazo fijo ajustado al tipo de cambio oficial por el 70% y comprar con el 30% al dólar solidario. Un fracaso de recaudación pero sobre el cual el Gobierno insistió, pensando que ‘más vale pájaro en mano que ciento volando'. El dólar soja de septiembre fue sumamente exitoso desde el punto de vista del Gobierno, que recaudó cerca de cinco veces más por retenciones, y aumentó sus reservas.

Dólar blue bajo presión: qué puede pasar con su precio antes del fin de semana largo



Sin embargo, compró a $200 lo que luego vendió a $150, generó una gigantesca emisión monetaria para comprar a los exportadores los dólares y generó una gran deuda ya que absorbe los pesos emitidos utilizando Leliq, que a una tasa del 100% será una deuda del doble dentro de un año.

En la tercera edición del dólar soja se mantienen todos los problemas ya creados, como si no hubiéramos aprendido nada. Se recauda ahora lo que debería recaudarse el año que viene, dejando un interrogante fuerte para 2023: se emite, se pierde dinero al vender, se esteriliza con Leliqs.

El ministro olvidó el viejo refrán "en boca cerrada no entran moscas" cuando públicamente reconoció que pidió a una empresa que saliera a romper el mercado. Esa frase y toda la operatoria del dólar soja es una notable interferencia en mercados: futuros, alquileres, alimentos para tambo, ovinos, porcinos, etc. Todo en un contexto de sequía donde aumentar artificialmente el costo de producir alimentos suena francamente extraño.

Nuevo instrumento sale al mercado: pagarés dólar linked sociales, verdes y sustentables



Otro refrán popular dice 'haz el bien sin mirar a quien', que no se aplica en este caso ya que los beneficiados directos son claramente los exportadores o procesadores, dejando a los productores, dueños de campo y productores de insumos en una situación delicada. El dólar soja 3 se anuncia cuando aún no habían terminado las negociaciones de los entuertos de septiembre, y eso que se había anunciado que eran por única vez. Hablando de única vez: la credibilidad de un gobierno que anuncia algo que modifica en tan poco tiempo se podría ver afectada.

"Hoy por ti, mañana por mí" es un refrán que habla de cooperación y continuidad, pero claramente no es la intención porque todo lo que se recaude ahora no estará disponible el próximo año. Si sumamos los anticipos de ganancias, la recaudación total se vería sumamente afectada.

Pero claro, el Gobierno piensa que 'más vale pájaro en mano que ciento volando'. Mejor tener la recaudación ahora que más adelante. Seguramente el Gobierno piense que los problemas que surjan se intentarán solucionar sobre la marcha. ‘El saber no ocupa lugar' también ha sido dejado de lado.

"Es el único camino": Álvarez Agis anunció los 8 puntos de su programa de shock para bajar la inflación



Las decisiones que se han tomado en este tema muestran un desconocimiento del funcionamiento del sector. Agrava la situación de precios relativos y si para la Soja habrá condiciones preferenciales, especialmente en condiciones climáticas tan adversas, no sería raro que los productores se acerquen a la temida sojización.

En resumen, esta medida afecta la credibilidad del Gobierno que no cumple sus promesas, agrava la situación del BCRA, fomenta la emisión monetaria, perjudica a los productores en su relación con exportadores (tema para otra nota, porque es muy serio), distorsiona todos los mercados y las relaciones de precios relativos, etc. Todo para tener más divisas para poder darlas a algunos importadores. No todos, sólo para algunos.

Es probable que la necesidad de divisas, de diferir los problemas en el tiempo y mantener la ilusión de una candidatura presidencial hayan sido una buena razón para esta medida. Al fin y al cabo, hay otro refrán que lo explica: "El que no arriesga no pierde".

Metalúrgicos cerraron un compromiso con Massa a cambio de dólares para 2023