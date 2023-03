Qué nos dice Rodríguez Larreta más allá de sus palabras

Esta nota tiene un claro y conciso objetivo: reflexionar sobre lo que dice el jefe de gobierno porteño más allá de la lectura a simple vista. Nos concentramos en la traducción, en el análisis de aquello que queda implícito en el mensaje, lo que dicen las palabras más allá del texto superficial, nos concentramos en la profundidad de la comunicación.

Lo hacemos con este spot tan relevante por ser el de su lanzamiento formal a la presidencia 2023, además, porque debiera representar y anticipar la estructura de la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta hacia las PASO.

Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

EL TEXTO Y SU TRADUCCIÓN

1

HRL: "Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adónde queremos ir"

Traducción: Esta campaña tiene estrategia y rumbo, tenemos un plan que seguiremos más allá de la coyuntura. Tenemos un Norte claro establecido hace tiempo. Otros no pueden decir lo mismo.

2

HRL: "Yo estoy acá en el kilómetro cero de la ruta 40. Que es la ruta que une toda la Argentina"

Traducción: Estoy en el lugar que corresponde. Es mi momento, el de ninguna otra persona. Pero sobre todo, represento la unidad por sobre la división.

3

HRL: "Hace tiempo ya, que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite"

Traducción: Ese límite es un ataque al Kirchnerismo pero también a la agresividad de la campaña de Patricia Bullrich. Con el odio perdemos todos.

4

HRL: "No queremos más seguir siendo lo que somos: no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros"

Traducción: La pelea saca lo peor de cada uno, por eso quien confronte y pelee del espacio que sea, debe ser condenado.

5

HRL: "Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores"

Traducción: Estafadores son los Milei, los Kirchner, pero cuidado también los Macri y Bullrich. Palo a todos los "halcones".

6

HRL: "O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina"

Traducción: Es conmigo o no tenemos futuro. Porque los "halcones" no traen las soluciones.

7

HRL: "Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora la pregunta del millón es: ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí"

Traducción: La transformación hacia una mejor vida es que no voten en las PASO las opciones más radicalizadas. El que quiere soluciones que me elija a mí. Además, el pedido de transformación es hacia los ciudadanos que se alejen del odio y busquen opciones moderadas.

8

HRL: "Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros"

Traducción: un país con menos grieta, o sea con menos Cristina, Milei o Bullrich

9

HRL: "Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones"

Traducción: La educación es un pilar de mi campaña porque hay un contraste muy grande con la defensa de la apertura de las escuelas en CABA. La producción y lo de igualar para arriba suena lindo, aunque es complementario al punto clave.

10

HRL: "Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado"

Traducción: Apelando a la unidad les hablamos a todos. No a algunos, quizá podemos atrapar a algún votante independiente que nos apoye en las PASO.

11

HRL: "A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que "se llega". La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación"

Traducción: La presidencia es un medio para hacer cosas y concentrarse en soluciones, no como Alberto que parece inmóvil.

12

HRL: "Que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos"

Traducción: No tengo carisma, lo reconozco, pero no es lo más relevante, no voten por eso, ya lo hicieron con Cristina o Macri... tampoco apuesten por Bullrich o Milei. Que son carismáticos pero garantía de conflictividad si llegan a ser presidente.

13

HRL: "Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada"

Traducción: Este es el centro de lo que pienso. Soy el único que puede ofrecer este "producto" y cierta garantía de resultados en base a trabajo, equipo y planes.

14

HRL: "No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente"

Traducción: No quiero llegar como sea promovido por Macri, como Cristina hizo con Alberto. Alberto es un mal presidente.

15

HRL: "Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita"

Traducción: Si votan con odio pierdo las PASO con Patricia, pero tengan cuidado porque eso no es bueno para el país.

CONCLUSIÓN

Un spot de lanzamiento que asume riesgos porque se posiciona en el lugar de la unidad nacional, el acuerdo para conseguir resultados y transformaciones sostenidas en el tiempo. El consenso como estandarte y bandera propia en contraposición al odio y a la grieta. Se la "juega" en esa línea que la siente más propia.

Acusa de estafadores con un duro mensaje hacia afuera pero también hacia adentro. Un video con más de un destinatario, pero con una principal: Patricia Bullrich.

RESUMEN FINAL

Repito, un mensaje de lanzamiento que ataca a la polarización que no solo la sitúa en Cristina y Alberto, también en Mauricio y Patricia.

Partió como favorito, el escenario actual es desfavorable, sin embargo, confía que en el largo plazo prime la moderación y la ciudadanía lo haga ganador en la interna partidaria por ser la gran batalla que debe sortear para conseguir su objetivo. Porque en JxC se apresuran (imprudentemente) a marcar que quien gane esa PASO será presidente.