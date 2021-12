Nace otro mimado K: una foto con Cristina Kirchner se cambia por tres con Alberto Fernández

En la noche del lunes, en Del Viso, los artistas homenajearon a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la estrella terminó siendo uno que nada tiene que ver con la "farándula", el joven intendente de Pilar, Federico Achaval, quien compartió la mesa central y estuvo casi toda la noche cerca de ella.

Achaval ganó hace dos años la elección frente a Nicolás Ducoté, del PRO, y en las recientes elecciones legislativas ratificó la tendencia al imponerse al ex futbolista Sebastián Neuspiller.

El jefe comunal no pudo zafar de sus cuidados cotidianos ante un tumulto de gente sin barbijo ni distancia social. Justo cuando el ministro Nicolás Kreplak empezaba a culpar a la franja social "de mayor nivel económico" del nuevo incremento de los casos de COVID.

Pero el detalle más importante hay que verlo en lo que no suele salir publicado. Achaval fue una de las primeras apuestas realizadas por Martín Insaurralde en la Primera Sección Electoral y lo apoyó a cada paso. Por eso no extraña la buena predisposición que mostró la vicepresidenta con el jefe comunal anfitrión, aliado de su hijo Máximo Kirchner a través del jefe de gabinete provincial.

Máximo Kirchner

"El jefe estaba feliz... ¿Sabés cuánta gente quería tener esta foto y este encuentro en el cierre del año?", se ufanaba uno de su equipo de confianza. Es que los celos están a la orden del día, mucho más cuando "más de uno siempre quiere ser más papista que el papa o pretende acaparar todo". Una foto con CFK se cambia por tres con Alberto en el micromundo del Frente de Todos.

Se amplió la familia...

Exultante, Malena Galmarini participó de un brindis de fin de año con periodistas zonales y regionales en un conocido emprendimiento gastronómico por demás impactante ubicado en la costanera del distrito donde tiene toda la vida diseñada. Tigre.

Entre calentitos y empanadas, todas de muy buena factura, lo que más llamó la atención fue lo feliz que se la notaba por la relación que mantiene su padre, Fernando "El Pato" Galmarini, con la ex vedette y actriz Moria Casán, el "sueño de todos los argentinos mayores de cincuenta", como exclamó uno de los presentes.

Malena Galmarini

"Tenés que ver como lo cuida... Es realmente una genia. Si tiene alguna duda te llama, te cuenta como se porta... Todo. La verdad, tienen una relación excelente entre ellos y con nosotros también", dijo feliz.

Casi como una especialista, comentó las complejidades que tiene un sistema como el tendido de agua y cloacas para toda CABA y el Gran Buenos Aires, y hasta se animó a precisar algunos datos químicos más que asombrosos.

Alrededor de la presidenta de AYSA había concejales de Tigre que acompañan a Galmarini en la empresa. Uno de ellos, joven y único con traje, despuntaba el vicio de la política doméstica comentando las dudas que tienen todos sobre si habrá una candidatura o no para la intendencia de Tigre, hoy gobernada por Julio Zamora. "Si no va Malena, me animo" dijo, audaz, el referente que para protegerlo no diremos el nombre. Cerca de él, Gonzalo Menchesgiezer miraba azorado.

Precavidos o temerosos, nadie se animó a preguntar cómo vivió su esposo todos los días previos y posteriores a la votación del Presupuesto. Ni tampoco le hicieron mención que fue ella, y no él, quien asistió a la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense en la Quinta San Vicente. Si hay bronca que no se note...

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue saber que, al otro día, a pesar de que el evento terminó bien pasada la medianoche, a las 08.00 AM estuviera ya en La Matanza para inaugurar una obra.

LA OPO TAPA LA CABEZA Y DESTAPA LOS PIES

Finalmente, el radicalismo terminó su elección de autoridades partidarias con mucho más calma de la que nadie se había imaginado. Para esto fue importante la dedicación que le puso Daniel "El Tano" Angelici, anfitrión de la reunión donde se destrabó todo, el jueves por la noche, en sus oficinas de Pellegrini y Córdoba.

Si bien es el rival interno de Enrique "Coti" Nosiglia, parece ser que su poder de disuasión les sirvió a todos y en esta ocasión no volaron ni vasos ni hubo gritos en la unidad radical que puso a Gerardo Morales como presidente, Martín Lousteau como vice, y Carmen Storani, como vice segunda.

Gerardo Morales y Martín Lousteu

Con respecto a la hermana de "Fredy", el histórico creador de la Junta Coordinadora Nacional, hubo más que una discusión. El gobernador de Jujuy quería una presencia que tuviera más relación con la juventud y pretendía que lo secundara la ex diputada nacional Josefina Mendoza, quien tuvo un año fatídico en lo político. No pudo ser reelegida como legisladora y perdió esta pulseada también .

El que parece que tiene todos los números para empezar su despedida es Mario Negri. Si bien nadie se lo avisó, el experimentado diputado cordobés sabe que la unidad del bloque lo tendrá a él como primer fusible. Será "peón a sacrificar" por el acople entre porteños y federales radicales en un mismo bloque durante el primer trimestre del mes que viene.

Mientras los correligionarios mostraban sus dotes de experimentados espadachines, en el PRO es todo furia y desconfianza. En este caso, por la discusión abierta por las reelecciones de los intendentes.

Aquí los radicales y los peronistas son mucho más pragmáticos. Si les sirve, van para adelante, aguantando todos los reproches y acusaciones por privilegiar a la "casta" política. Pero en el partido creado por Mauricio Macri, la necesidad de "cambio" se contrapone con la de "ganar".



Así, un proyecto que presentó el senador Juan Pablo Allan va de lleno contra lo que permitió que una veintena de intendentes pidieran "licencia" de sus respectivos municipios.



El proyecto para modificar la reglamentación contra las re-reelecciones de intendentes bonaerenses.

Allan, amparado por la mayoría de los intendentes radicales y del PRO, quiere derogar el decreto reglamentario que firmó María Eugenia Vidal y que va totalmente en contra del espíritu de la ley que limitaba a una sola las reelecciones de intendentes, concejales y consejeros escolares en toda la provincia.

Es que por esta "puerta abierta" dejada por Vidal los jefes comunales escaparon de los municipios para después querer volver dos años más tarde. "Eso es lo que provoca que nunca terminen las reelecciones indefinidas", se quejan. Y tienen razón. A la vez, otros disponen ponerle fecha al primer mandato desde donde se computará para la reelección: el año 2019. Es decir, que pueden seguir hasta el 2027, pero no más.

Ofendida, María Eugenia Vidal, acompañada por su ladero en la Provincia, Cristian Ritondo, firmó un documento en el que también participaron una decena de legisladores, denunciando que eso va en contra de lo que votó la gente en la última elección.

María Eugenia Vidal, en una reunión con Ritondo y otros dirigentes

Cristian Ritondo, en la reunión con María Eugenia Vidal y otros dirigentes

"Está loca... No entiende nada... Se fue, nos dejó a todos colgados de una soga, armó un lío bárbaro en la Provincia y ahora quiere decirnos qué hacer... Además, si los peronistas pueden presentar a sus primeras figuras y nosotros no, ¿quién gana?... Ellos. Pero parece que a ella no le importa", dijo furioso uno de los que piensa así.

Tan fuerte parece ser esta argumentación que hubo un milagro. Patricia Bullrich, que antes rechazaba las re-re, ahora está más que de acuerdo. "Si Vidal está en un lado, ella estará en el otro. Pero con esto entiende que nos conviene como partido", reflexionó un intendente.