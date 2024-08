Mercado de pases: de Gallardo a Pep Guardiola

El mercado de pases a nivel global suele atraer la atención de los aficionados. Desde 2010, las transferencias internacionales están reguladas por la FIFA a través del sistema on line Transfer Matching System (TMS), una herramienta tecnológica de uso obligatorio a favor de una mayor transparencia.

En enero del 2024 se registraron 5073 fichajes entre fútbol masculino y femenino a un costo total de u$s 1460 millones y de u$s 2,1 millones, respectivamente. Ambas cifras superan a las del año anterior, confirmando una tendencia alcista de desembolsos.

En el fútbol profesional, las reglas del juego cohabitan con normas de cumplimiento, ética y transparencia para clubes, federaciones y confederaciones. La finalidad es garantizar valores tales como igualdad, integridad, deportividad, solidaridad y el juego limpio.

El desarrollo de la actividad deportiva exige también una gran capacidad para gestionar los recursos humanos, en especial, al conjunto de futbolistas que constituyen el activo más preciado de los clubes, tanto deportivo como patrimonial.

En cada ventana del mercado internacional se renuevan las piezas de un complejo rompecabezas. Los aciertos y errores a la hora de elegir se pagan (o cobran) al final de la temporada y, dependiendo el grado del éxito logrado, quedará sellada la suerte (o desgracia) de sus protagonistas: manager o director deportivo, DT, departamento o consejo de fútbol, comisión directiva. A consecuencia de los resultados, unos permanecerán y otros emigrarán.

El regreso de Marcelo Gallardo

Después de ocho meses de ser contratado por el Al Ittihad de Arabia Saudita, el DT argentino Marcelo Gallardo debió abandonar su cargo por decisión de los directivos saudíes, a cambio de una millonaria indemnización por rescisión anticipada.

Esta inesperada salida marcada por malos resultados y el enfrentamiento con el goleador francés Karim Benzema pronto repercutió en el mundo River. Un mes después, River Plate anunciaba su regreso tras acordarse la desvinculación con Martín Demichelis, quien dejó al equipo primero en la clasificación general de la Copa Libertadores.

El retorno del técnico más ganador de la historia riverplatense (total de 14 títulos, 7 internacionales) causó euforia entre los hinchas (en pocos días, se registraron 5 mil nuevos socios, superando la cifra de 350 mil).

El día de su presentación oficial, Gallardo declaró: "A partir que se comenzó a hablar de la posibilidad me tuve que aislar. No esperaba esta vuelta en este momento. Después de reflexionar frente a la impaciencia de la gente, porque todavía no era una realidad, tengo una vida y tuve que pensar. Y a partir de que Jorge (Brito) me contara hacia dónde queríamos ir, empecé a analizarlo".

"Es un desafío muy grande para mí y mi cuerpo técnico. Tiene mucho que ver con cómo nos preparamos para asumir este gran desafío. Estar ocho años y medio significó un gran desgaste. Todo ese tiempo estuvimos muy enfocados en la construcción de un club que crece día a día. Eso generaba un compromiso muy importante. Tenía que sentir ese deseo. Y hoy me encuentro en ese momento, tengo muchísimas ganas", agregó.

Y concluyó: "Estoy en el lugar al que pertenezco". Luego de dos empates en la liga local, Gallardo anticipó: "Estamos en medio de la competencia. Uno debe sacar conclusiones en los pocos entrenamientos entre partido y partido y en los minutos".

"Hay que ser más cauto porque no tenemos chances de tener tiempo y desarrollar una idea en función de entrenamientos y partidos de preparación. Hay que jugar por los puntos y sacar conclusiones en el juego mismo. Y después tenemos que definir el plantel, como lo vengo diciendo. La idea es de acá al cierre poder incorporar y definir al plantel". (El libro de pases en Argentina cerrará el 6 de septiembre, sólo para pases locales).

Cotización de altas y bajas del plantel millonario

Según el sitio Transfermarkt.es, el plantel de 33 jugadores (promedio de edad: 27,1), está valuado en 124,70 millones de euros. El balance de la actual temporada arroja un déficit de 3,02 millones de euros (ingresos = 15,63 millones de euros; gastos: 18,65 millones de euros). Costos de las últimas incorporaciones para el segundo ciclo de Gallardo en millones de euros: Germán Pezzella (4,50); Adam Bareiro (4,15); Fabricio Bustos (4,10); Jeremías Ledesma (2,60); Maximiliano Meza (1,80); Marcos Acuña (1,00).

El Manchester City de Pep Guardiola, al límite extremo

Pasaron varios meses desde que la Premier League denunció al Manchester City de violar el Fair Play financiero por 115 presuntas irregularidades entre 2009 y 2018.

Según el periodista deportivo Sean Ingle (The Guardian), la denuncia se funda en "no haber especificado todos los detalles de la remuneración de jugadores y entrenadores, no cumplir con las normas del juego limpio y no cooperar con la investigación de la Premier League".

La acusación le atribuye al City no haber brindado "información veraz" sobre patrocinios provenientes de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), ocultamiento de pagos a su exentrenador Roberto Mancini y a jugadores "estrella" durante varias temporadas, como también que sus gerentes habrían cobrado sumas muy superiores a lo declarado.

El club inglés es parte del conglomerado del City Football Group junto al Girona FC (España), Palermo FC (Italia), New York City (EE.UU), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Shenzhen Peng City (China), Mumbai City (India), Lommel SK (Bélgica), EC Bahia (Brasil), entre otros.

El plantel actual (27) se estima en un valor total de mercado de 1,30 mil millones de euros (Fuente: Transfermarkt.es).

En diciembre de 2021, la liga inglesa aprobó un nuevo reglamento para controlar las transacciones entre entidades pertenecientes al mismo holding, extendiendo la responsabilidad a los patrocinadores. En junio pasado, el City -en paralelo y por separado- ha demandado a la Premier League buscando anular las Reglas de Transacciones con Partes Asociadas (APT, por sus siglas en inglés), por considerarlas ilegales y discriminatorias, exigiendo una indemnización por daños y perjuicios. Las audiencias del proceso se iniciarán en septiembre, con una duración estimada de 10 semanas. Para enero de 2025 -antes de lo previsto- se espera el veredicto del tribunal independiente, que podría contemplar elevadas sanciones económicas, quita de puntos y hasta el descenso de categoría. Pep Guardiola al ser consultado por la prensa expresó: "Estoy feliz de que comience pronto y espero que termine pronto. Para el beneficio de todos nosotros, especialmente del club, pero también de otros clubes de la Premier League y todas las personas que no están esperando la sentencia". Y agregó: "Deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que vayamos al juicio, y el panel independiente lo antes posible libere lo sucedido y aceptaremos como siempre hemos hecho".

El éxito que los une y desespera

El "Muñeco" Gallardo y Pep Guardiola se parecen en su idea de juego-espectáculo. Tras los éxitos alcanzados como entrenadores se admiran recíprocamente. Ambos poseen una personalidad muy definida con llegada contundente a sus dirigidos. Entre ambos existe un hilo conductor hacia la búsqueda constante de la excelencia. Sin embargo, ese nivel de autoexigencia para "estar y permanecer en lo más alto" de la élite, convive con riesgos y contradicciones. En 2009, en vísperas de la final por la Copa Intercontinental entre Barcelona FC (hasta allí nunca la había obtenido) y Estudiantes de La Plata, Pep demostrando su angustia antes de ganar su sexto título consecutivo confesó: "Esto es insoportable. Así es el fútbol. El futuro es desolador, porque es imposible superar lo que hemos conseguido. Nos equivocaríamos si planteáramos comparaciones. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que la afición continúe sintiéndose orgullosa de nosotros". Arribado a este punto, vale señalar -una vez más- la crueldad que caracteriza a las leyes del mercado futbolero, donde el hilo se corta -inexorablemente- por lo más delgado y nadie puede presumir de estar exento.