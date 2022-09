Lo que necesitan los políticos en el mundo de hoy: sentido común

El libro "Perfiles de Ignorancia" de Andy Borowitz recientemente publicado por Simon & Schuster, ha planteado una cuestión muy interesante que ha preocupado a los analistas políticos durante siglos: ¿cuánta inteligencia y conocimiento debe tener un político para volverse relevante?

Borowitz argumenta en su libro que "durante los últimos cincuenta años, los políticos estadounidenses se han vuelto cada vez más alérgicos al conocimiento , y los medios de comunicación han fomentado la elección de candidatos que son mejores en el desempeño actoral que en el conocimiento de la información histórica más básica" y cita además de Reagan a Quayle, Bush, Palin y Trump, entre otros.

Walter Isaacson, jefe del departamento de historia de la Universidad de Tulane (y uno de los historiadores mas prestigiosos de Estados Unidos), lo entrevistó en CNN y parte de la discusión entre ellos, se centró en Ronald Reagan v. Jimmy Carter como ejemplos opuestos de la premisa anterior de Borowitz.

Por supuesto que estoy de acuerdo en que Reagan históricamente prefirió recibir de sus asesores un memorándum de una o dos páginas solamente y nunca se involucró en los detalles como lo hizo Carter, pero se omitió un concepto muy importante en la discusión: el "common sense", una cualidad que Reagan tenía y que le permitía tener empatía con la gente.

En esta era de Twitter, Instagram y medios de comunicación similares, hemos perdido el aprecio por el "sentido común".

El sentido común es el uso de la "capacidad" intelectual y la experiencia de vida en forma conjunta, para concebir un juicio que tiene sentido, así como visualizar cuáles podrían ser las posibles soluciones.

El sentido común es una capacidad básica para percibir, comprender y juzgar una situación sin sofisticación ni conocimientos especiales.

Muchas veces se define como "un juicio razonable y práctico sobre asuntos cotidianos, o un juicio sensato y prudente basado en una simple percepción de la situación o de los hechos", y no el producto de un conocimiento intelectual inteligente.

El sentido común es una toma de decisiones práctica. Es la capacidad de visualizar las consecuencias prácticas de algo que se hace.

El sentido común es buen sentido y juicio aplicado en asuntos prácticos, mientras que la inteligencia es nuestra capacidad para adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. Tanto el sentido común como la inteligencia son cualidades que asociamos con los juicios y decisiones sensatos que tomamos en la vida.

Ronald Reagan es el político estadounidense que tuvo más "sentido común" en sus decisiones, cualidad que los intelectuales de la época siempre cuestionaron.

Joe Scarborough (un presentador de noticias con sentido común y ex político) en un artículo de 2014 cita una escena de la popular película de Back to the Future (Regreso al Futuro). La trama de la película transporta a un adolescente criado en el corazón de la era Reagan a los años 50. Allí, el personaje que interpreta Michael J. Fox conoce a la versión más joven del científico loco, el Dr. Emmett Brown, quien construyó la máquina del tiempo que lo transportó. Para verificar la buena fe de Fox, el científico lo prueba. "Entonces dime, joven del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985?". "Ronald Reagan", responde Fox. "¿Ronald Reagan?, ¿el actor?" El personaje de Christopher Lloyd se ríe con incredulidad. "Entonces, ¿quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis?

Durante muchos años después, la broma continuó, pero también la conclusión de que el sentido común de Reagan siempre había prevalecido tanto en los asuntos locales como en los internacionales. Las cualidades más importantes para un presidente son la experiencia, su personalidad y su voluntad de ir en contra de la sabiduría convencional de los partidos políticos y la sociedad de su tiempo . Reagan tenía esos atributos.

Reagan también tuvo algo en común con otros grandes políticos en tiempos cruciales: establecer objetivos morales de alto nivel a largo plazo: Winston Churchill, John Kennedy, Martin Luther King y otros. Pero Reagan era el "American boy", el "joven" americano que creía en que lo mejor estaba por venir. Su optimismo era otra de las cualidades de su sentido común.

Pero hoy en día la presión que la constante necesidad de notoriedad que los medios de comunicación imponen a los políticos no les permite desarrollar el sentido común. Me temo que hoy no se aplica el sentido común al equilibrio de poder entre las disputas políticas entre Estados Unidos, China y Rusia. Ni Biden, Xi Jinping o Putin están listos para ir en contra de la "sabiduría convencional de sus sociedades", incluso si en el fondo de sus conciencias saben que están llevando a sus países a un rumbo de colisión.

Los tres están más preocupados por la política interna y sus resultados inmediatos. Biden con las elecciones intermedias de EE.UU. y si podría ser candidato presidencial en 2024. Xi Jinping en la auto elección del 16 de octubre del XX Congreso del Partido Comunista. Putin en salvar su búsqueda de restablecer una Rusia imperial. Los tres con sus objetivos parecían ser piezas maestras de una estrategia inteligente a largo plazo. Cumplen con los parámetros que Andy Borowitz describió en su libro. Desafortunadamente, todos carecen de sentido común y, en consecuencia, de la capacidad de visualizar las consecuencias prácticas de sus acciones.