La reforma laboral aprobada por el Congreso es una de las transformaciones más profundas del régimen sociolaboral argentino en décadas. Su alcance es amplio y su arquitectura compleja: modifica el modelo sindical, altera condiciones individuales de trabajo, descentraliza la negociación colectiva, reduce contribuciones patronales, crea un nuevo Fondo de Cese y redefine aspectos clave del régimen indemnizatorio y de la litigiosidad. Ordenar sus ejes es imperioso, no solo porque permite entender más claramente los cambios normativos sino, sobre todo, jerarquizar cuáles son los más relevantes y analizar sus efectos sobre el actual contexto económico y laboral. I. El modelo sindical El proyecto desafió el modelo sindical en dimensiones centrales: financiamiento, funcionamiento, negociación colectiva, derecho de huelga y vigencia de convenios. La negociación política llevó a los actores sindicales a priorizar su supervivencia institucional —especialmente el sostenimiento financiero a través de la cuota solidaria y las obras sociales—, pero los cambios finalmente aprobados prometen impactar sobre su poder efectivo. Estos cambios no son estáticos ni de corto plazo, sino dinámicos, a lo largo del tiempo. Las nuevas reglas afectan la capacidad de huelga, la protección de delegados, la realización de asambleas y eliminan la ultraactividad obligacional. Esto último impulsa a renegociar los convenios y abre un proceso que podría erosionar progresivamente condiciones laborales no solo del sindicato sino las individuales negociados en cada convenio. Es, además, uno de los capítulos con mayor potencial de judicialización, tanto por la discusión sobre la constitucionalidad de las restricciones al derecho de huelga como por la viabilidad práctica de su aplicación en sectores definidos como esenciales o trascendentales. II. Flexibilización de condiciones individuales En el plano individual, la reforma amplía los márgenes de flexibilidad. Se habilita el fraccionamiento de vacaciones, el uso del banco de horas —con descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales—, se extiende el período de prueba en casas particulares a seis meses y se autoriza el pago en especie. También se excluyen conceptos del cálculo indemnizatorio, como SAC, horas extras, premios y bonos. III. Descentralización de la negociación colectiva Una negociación colectiva descentralizada —hacia el nivel de empresa o incluso individual— está asociada a pisos salariales menores en el mediano plazo. Sin embargo, su impacto inmediato es incierto. Existen factores de inercia institucional: el sistema argentino está estructurado en torno a convenios de rama y su transformación no es automática. El efecto podría sentirse con mayor intensidad en grandes empresas, que cuentan con más recursos para renegociar convenios y desvincular sus condiciones a las de la rama en general. Desde el sindicalismo se apuesta a la resistencia organizativa y a las dificultades de implementación. No obstante, la combinación de un mercado laboral debilitado, un contexto macroeconómico restrictivo y el fin de la ultraactividad configura una amenaza concreta sobre el status quo de las relaciones laborales, especialmente en los segmentos más afectados y con empresas de gran porte. IV. Baja de contribuciones patronales La reforma reduce contribuciones patronales por dos vías. Por un lado, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implica una disminución financiada con recursos previsionales. Por otro, establece que, solo para nuevos empleos, las contribuciones serán del 5%, frente a niveles previos cercanos al 20%. Los incentivos a la formalización no son novedosos y han sido utilizados en crisis anteriores, inclusive por gobiernos de signo político contrario. Sin embargo, su impacto en el corto plazo luce limitado: el estancamiento económico y las débiles expectativas de crecimiento desalientan nuevas contrataciones, en un contexto de contrataciones en niveles históricamente reducidos. La rebaja, además, es relativamente mayor para grandes empresas que para MiPyMEs, pese a que la mayor proporción de empleo no registrado se concentra en las micro y pequeñas. Así, la rebaja es limitada y sus efectos prometen ser muy acotados. V. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) El FAL es la innovación más relevante. Financiado con recursos públicos y destinado exclusivamente al pago de indemnizaciones, no tiene antecedentes. En la práctica, su implementación funcionará como un experimento de alto impacto institucional y fiscal. En un escenario de estancamiento, el diseño del fondo podría incentivar mayores desvinculaciones en el corto plazo, particularmente en empresas medianas y grandes, con mayor capacidad para utilizarlo. Hasta ahora, la dinámica del empleo argentino estuvo más determinada por la tasa de contrataciones que por los despidos. Reducir el costo efectivo de desvinculación podría alterar esa lógica, especialmente en un contexto de reconversión productiva. Al mismo tiempo, la reducción de aportes al sistema previsional para financiar el FAL impacta sobre sus recursos, profundizando desequilibrios estructurales asociados a la caída del empleo registrado y a la debilidad de los salarios reales. VI. Litigiosidad e indemnizaciones El capítulo vinculado a la litigiosidad presenta elevados niveles de incertidumbre. La reforma modifica el régimen indemnizatorio, establece límites a las tasas de interés aplicables por jueces a créditos laborales y dispone el traspaso de la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la norma sugiere alcance general, declaraciones oficiales sembraron dudas sobre si algunas disposiciones podrían aplicarse sólo a nuevas contrataciones. Junto con los límites mencionados al accionar sindical, esta ambigüedad podría transformarse en fuente adicional de conflictividad judicial. Lejos de asegurar una reducción automática de litigios, la reforma podría abrir nuevas disputas sobre su constitucionalidad y alcance. Modernización o pieza de la estabilización En síntesis, la reforma impulsa el debilitamiento del accionar de los sindicatos, amplía la flexibilidad individual, habilita la descentralización de la negociación colectiva y reduce de manera limitada las contribuciones en un contexto poco propicio para la creación de empleo. El FAL, al abaratar despidos, podría incrementar desvinculaciones en el corto plazo. El Gobierno la presenta como una modernización laboral. Sin embargo, en el contexto actual luce más como un instrumento para forzar la tolerancia social del programa económico y avanzar en la estabilización con un cambio estructural en la matriz sociolaboral. Transformaciones de esta magnitud demandan algo más que mayorías parlamentarias: su viabilidad dependerá del éxito del programa macroeconómico, de la capacidad de retomar el crecimiento y de la legitimidad social del nuevo esquema de ganadores y perdedores que la reforma inevitablemente configura.