Tras el show del Super Bowl, las camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara, la firma de Amancio Ortega, en la sede central de Inditex han salido a la venta en plataformas de compraventa por internet. Los precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, según pudo comprobar la agencia de noticias EFE. Las prendas incluyen la tarjeta de agradecimiento que el músico entregó a los empleados de Zara, la firma española que diseñó la camiseta que lució durante su actuación en la Super Bowl. El gesto convirtió la prenda en un objeto de colección en cuestión de horas. ‘Camiseta Bad Bunny Zara’ es el mensaje con el que se ofertan las camisetas en las plataformas digitales, acompañadas de imágenes de la prenda y de la tarjeta original firmada por el artista. Las camisetas que Bad Bunny regaló a empleados de Zara incluyen un mensaje manuscrito. Las prendas a la venta son todas de la talla L y llevan el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la actuación. Se trata de la misma camiseta que formó parte del vestuario diseñado para el espectáculo. Durante la Super Bowl, Bad Bunny vistió un conjunto monocromático de dos piezas, con camisa con cuello y corbata al estilo de jugador de fútbol americano, acompañado de pantalones y zapatillas Adidas. El resto del atuendo del cantante estuvo compuesto por un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según explicó la revista Vogue. Bad Bunny protagonizó este domingo un espectáculo histórico al convertirse en el primer artista en actuar en el descanso de la Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. La actuación tuvo un impacto inmediato tanto en redes sociales como en el mercado musical y en el interés comercial por los objetos vinculados al artista. Tras el éxito de su actuación en la Super Bowl, las reproducciones de las canciones de Bad Bunny en España aumentaron un 85% en Spotify, según comunicó la plataforma este martes. Entre los mayores incrementos destaca ‘Yo perreo sola’, con una subida del 776%; ‘El apagón’, con un 511%; y ‘Party’, con un 452%. También crecieron ‘I like it’, ‘Tití me preguntó’ y ‘Lo que le pasó a Hawaii’. Otras canciones como ‘La mudanza’, ‘Safaera’, ‘DtMF’ y ‘CAFé CON RON’ también registraron subidas significativas tras la actuación del artista en el descanso del partido. En Estados Unidos, las reproducciones de Bad Bunny aumentaron un 470%, mientras que a nivel global el crecimiento fue del 210% tras el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl. Según la plataforma de análisis Launchmetrics, la actuación de Bad Bunny “dominó instantáneamente las redes sociales”, impulsando un 39% de la cobertura total del evento.